روسيا تتهم.. الناتو أداة بيد واشنطن لشن حروب هجينة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو جزء منها كمنطقة مناهضة لروسيا يهيمن عليها الغرب.

وأضاف باتروشيف أن الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا، مشيرا إلى استعداد موسكو لكافة السيناريوهات، بهذا السياق أوضح رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين غافريلوف أن روسيا تمكنت من فضح دعاية الغرب حول تفوق أسلحته، ونجحت على ساحة القتال في تدمير دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية.

في المقابل وفي تصريحات سابقة أشار رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، إلى أن أوروبا تدخل لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في حقبة ما قبل الحرب، لافتا إلى أن

الحرب صارت حقيقية، وأن كل السيناريو ممكنة.

فهل يسعى حلف الناتو للحفاظ على أوكرانيا أو جزء منها كخط أولي للمواجهة مع روسيا؟ وهل يندر ذلك بخروج المواجهة في أوكرانيا عن نطاقها الحالي؟

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