الجزائر تتحدى الفيتو الأمريكي.. مجزرة رفح إدانة لإسرائيل

الجزائر تطرح مشروع قرار لوقف القتل في رفح كما وصفه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع

ومضيف أنه سيكون نصا قصيرا وحاسما للدعوة مجددا لوقف إطلاق نار فوري في غزة وتحرير جميع الرهائن دون شروط.

وأمام توفر مزيد من أوراق الضغط من التنديد الدولي باجتياح رفح إلى تحركات الجنائية الدولية ضد نتنياهو وصولا إلى اعتراف دول جديدة بالدولة الفلسطينية لا يزال الفيتو الأمريكي أكبر عائق لأي حلول يسعى المجتمع الدولي للتوصل إليها.

هل اجتمعت الأسباب لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة؟ أم أن واشنطن ستمنعه مجددا؟ وما الذي تحققه التحركات الجزائرية في الحالتين؟

ضيفنا في هذه الحلقة من استديو الجزائر عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري عز الدين زحوف.

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