رغم تحذير إيران.. هل تهاجم إسرائيل لبنان؟

تهديد بشن الحرب الكبيرة.. وعيد بإعادة لبنان الى العصر الحجري.. تأكيد على جاهزية تل أبيب في مواجهة حزب الله. مواقف عبر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

غالانت نفسه الذي زار واشنطن نقلت بعد جولته أيضا نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: بأنه يعتبر الآن أن مهاجمة حزب الله أمر غير حكيم. بين الاعتراف الإسرائيلي الداخلي بقدرات حزب الله المتطورة وعدم توفر الظروف الملائمة للهجوم على لبنان وبين تهور نتنياهو وخلافاته مع الجيش والشارع الإسرائيلي، هل فعلا إسرائيل جاهزة لمواجهة أكبر مع حزب الله يمكن أن تدخل فيها حتى إيران؟

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