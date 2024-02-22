رغم الفيتو الأمريكي.. إصرار جزائري على وقف حرب إسرائيل بغزة

تعددت الجلسات والنتيجة واحدة، رفض أمريكي لكل محاولات وقف إطلاق النار في غزة آخرها مشروع قرار جزائري أسقطه فيتو واشنطن رغم حصوله على ثلاثة عشر صوتا من أصل خمسة عشر.

وبين المشروع الجزائري والروسي قبل أربعة أشهر ارتفع عدد الضحايا من ألف إلى قرابة ثلاثين ألف فلسطيني. بالموازاة تتواصل جلسات محكمة العدل الدولية ومعها المحاولات الجزائرية لإثبات جريمة الإبادة الجماعية على إسرائيل.

نناقش التحركات الجزائرية في مختلف الهيئات الدولية وما الذي بيدها بعد لتقديمه في الملف الفلسطيني مع رئيس حزب "جيل جديد" الدكتور سفيان جيلالي.

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