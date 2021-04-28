رسائل ابن سلمان.. هل تستجيب إيران؟

في مقابلة صحفية حبلى بالرسائل في اتجاهات عديدة إقليمية ودولية، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض تطمح لإنشاء علاقات جيدة مع طهران باعتبارها دولةَ جارة،

إلا أن هناك إشكاليات قائمة بسبب برامج طهران النووية والصاروخية وسلوكها في المنطقة مشيرا إلى سعي المملكة مع شركائها لحل هذه الإشكاليات.

في اتجاه اليمن أعلن ولي العهد السعودي تمنيه بقبول الحوثيين وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى حل يضمن حقوق الجميع.

يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقاءه في سلطنة عمان بالمتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة اليمنية.

فما هي دلالات رسائل ولي العهد السعودي؟ وما هو آثر أي تقارب سعودي إيراني على أزمات المنطقة؟

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