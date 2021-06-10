دمشق تحذر.. التتريك والانفصال شمالي سوريا إلى أين؟

في خطوة جديدة لتعزيز ما تعتبره الحكومة السورية سياسة تتريك ممنهجة في إدلب، بدأت السلطات المحلية في المحافظة استبدال بطاقات الهوية الشخصية السورية بأخرى تركية بعد إحداث تركيا أمانة عامة جديدة للسجل المدني.

هذه الخطوة التي قوبلت باستنكار دمشق وتأكيدها المضي في تحرير الأراضي المحتلة من قبل تركيا والولايات المتحدة، تأتي لتتويج خطوات تركية لتعزيز الارتباط الثقافي والاقتصادي مع إدلب تشمل ربطها بالكهرباء وفتح فروع للجامعات التركية.

على صعيد آخر حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة من خطر دعم الانفصاليين في سوريا، وأضاف خلال مداخلته بمنتدى قراءات بريماكوف أن الولايات المتحدة تنهب حقول النفط السورية وتوظف عائداتها في اللعب على النزعة الانفصالية للأكراد شرق الفرات.

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