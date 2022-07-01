درع روسيا النووي: ملحمة الاستخبارات والعلماء

ما أهم الصفحات في تاريخ التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في صنع القنبلة النووية؟

ما دور الاستخبارات الخارجية السوفييتية في الحصول على أسرار البرنامج النووي البريطاني والأمريكي؟

ماذا عن العلماء والعملاء الغربيين الذين ساعدوا موسكو في ذلك.. لماذا سطروا في مهامهم هذه بطولات أسطورية حقيقية؟

ولماذا أصبح تحقيق التعادل النووي بين القوى العظمى مسألة البقاء والوجود؟

عن هذه المواضيع نتحدث اليوم على خلفية الذكرى المئوية لتأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.

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