خشية حرب كبرى.. ورقة فرنسية لوقف مواجهة حزب الله وإسرائيل

مع دخول حرب إسرائيل على غزة شهرها الثامن لا تزال محاولات فصل جبهة جنوب لبنان عن مجريات الأحداث في غزة مستمرة..

آخر محاولات الفصل بين الجبهتين تتمثل بمقترح فرنسي لا يزال قيد التداول في بيروت وتل أبيب، علما أن كل المبادرات الدبلوماسية منذ الثامن من أكتوبر الماضي فشلت في تحقيق هذا الهدف، فهل تنجح الجهود الفرنسية في تهدئة جبهة جنوب لبنان بعد أن فشلت في إحداث خرق في ملف رئاسة الجمهورية على مدى سنة ونصف..

الورقة الفرنسية وتعقيدات المشهد اللبناني هو محور الحلقة من استديو بيروت مع الناشط السياسي إبراهيم الحلبي.

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