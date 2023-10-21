حماس تحذر.. إسرائيل لن تحقق أهدافها في أي اجتياح بري لغزة

بات شبه مؤكد أن الجيش الإسرائيلي يتهيب حتى اللحظة اجتياح غزة برّا. فالحديث عن مدينة تحت الأرض في غزة أحد أهم الأدلة على صعوبة المهمة البرية واستحالة التنبؤ بنتيجتها.

لنحاول تصوُّر ما يدور الحديث عنه هنا دعونا نتخيل المشهد التالي: مئات الكيلومترات من الأنفاق القتالية التي ليس لدى القوات المهاجمة أدنى فكرة عن خريطتها. عشرات آلاف المقاتلين المجهزين بآلاف الأسلحة المضادة للدروع والعبوات الناسفة والقناصات وحتى الطائرات المسيرة القاصفة ينتظرون لحظة الدخول الإسرائيلي. تقول مصادر إن جحيم حي الشجاعية صيف 2014 بالنسبة للجيش الإسرائيلي سيكون نزهة مقارنة بما سيواجهه في غزَّةَ إن دخل الآن. لكن أخطر ما يخبِّئُه الدخول إلى غزة براً هو احتمال اشتعال الجبهة اللبنانية، وربما السورية، وتدفق عشرات الآلاف المقاتلين من اليمن مروراً بإيران والعراق وربما أفغانستان دعماً لحلفائهم في غزة.. لا بد أن هذا المشهد لا يفارق بال قادة تل أبيب ومن خلفها واشنطن، التي تنصح إسرائيل بتنجنُّب المواجهة مع حزب الله.. فهل ستستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها؟

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