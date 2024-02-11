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استوديو بيروت

حزب الله وإسرائيل.. حرب مفتوحة تقترب مع اتساع جبهة المواجهة

أخبار العالم العربي

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بالتزامن مع مواصلة اسرائيل حربها على غزة، ترتفع حدة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الاسرائيلي في المناطق الحدودية، وتتمدد الاستهدافات الى عمق طرفي الحدود

ما ينذر بإمكانية اشتعال هذه الجبهة باي لحظة، لا سيما أن جهود التوصل إلى هدنة لا تزال متعثرة حتى الآن..

حرب غزة وتداعياتها على لبنان هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت، ونستضيف فيها منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر ميشال أبو نجم.

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