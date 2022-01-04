حزب الله اللبناني يتهم السعودية بالإرهاب.. ما مصير علاقة حكومة ميقاتي مع الرياض؟

حرب تصريحات جديدة أشعلتها اتهامات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله للرياض بدعم الإرهاب في المنطقة

فيما قال إنه رد على العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي طالب اللبنانيين بالوقوف في وجه هيمنة حزب الله الإرهابي، لتغرد الرئاسة اللبنانية أنها حريصة على علاقاتها مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحرص متبادلا بينما تبرأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تصريحات حسب الله ضد السعودية

هل هو فصل جديد من الأزمة بين البلدين؟ وما مصير المبادرات الداخلية والدولية لاحتوائها؟