حزب الله اللبناني وإسرائيل.. هل تتحول المناوشات لحرب إقليمية؟

بالتزامن مع الحرب على جبهة غزة، بات حزب الله اللبناني يشكل صداعًا مزمنا لتل أبيب على جبهة جنوب لبنان..

الأمر الذي دفع بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى تهديد الأمين العام للحزب حسن نصر الله مطالبًا إياه بتنفيذ القرار الأممي ألف وسبعمئة وواحد والانسحاب إلى الشمال من نهر الليطاني مؤكدًا أن جميع الخيارات مفتوحة أمام إسرائيل في حال فشل الخيار الدبلوماسي.

على ذات المنوال نسج عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي أشار بدوره إلى أن الجيش الإسرائيلي سيجبر حزب الله على وقف هجماته على الجبهة الشمالية ما لم تعمل الحكومة اللبنانية على تنفيذ الأمر.

على الجانب الآخر يرد حزب الله عبر نائبه في البرلمان اللبناني حسن فضل الله بأن الحزب جاهز لكل الاحتمالات، مضيفًا أن كل مرحلة لها متطلباتها وطرقها سواء على المستوى السياسي أو العسكري، متوعدًا إسرائيل بالهزيمة في لبنان.

فإلى أين يتجه مسار المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي؟ وما قدرة الطرفين على الخروج من قواعد الاشتباك الحالية وإشعال فتيل الحرب الشاملة؟

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