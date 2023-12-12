حرب غزة تهز إسرائيل.. بايدن يربط دعم نتنياهو بتغيير حكومته

مع كل التعقل الذي تبديه السلطة الفلسطينية تجاه أي تصعيد مع إسرائيل، لم يستبعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو احتمال نشوب حرب في الضفة الغربية ..

حديث اعتبرته أوساط عدة بالصادم خاصة مع تزامنه مع تصور اليوم الأول بعد الحرب في غزة الذي أكد نتنياهو أنه سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في منحى مرفوض دوليا حتى اللحظة مع الإشارة للخلافات بين الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة نتنياهو والتي تمخضت عن مطالبة بايدن بتغيير الحكومة الإسرائيلية محذرا من تراجع الدعم الدولي على هامش ما يحدث في القطاع..

ما مصير الخلافات السياسية بين نتنياهو وبايدن ومن سيرحل أولا منهما؟

وهل تصريحات نتنياهو مبنية على تقارير استخباراتية عن قرب دخول سلاح السلطة خط المواجهة؟

وماذا عن مستقبل القطاع.. هل من المعقول الحديث عن ذلك مع بقاء حماس حتى الآن على خط المواجهة؟

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