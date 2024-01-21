حرب غزة.. تكريس سياسة الاغتيالات ومخاطر التصعيد الإقليمي

من غزة الى اليمن مرورا بلبنان وسوريا والعراق وإيران، تتوسع دائرة الاعمال العسكرية لتصبح المنطقة برمتها على فوهة بركان.

فهل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية، أم أن ما يجري يندرج في سياق تعزيز الحضور لتحقيق المكاسب قبل كشف الأوراق على طاولة التفاوض

مشهد الحرب في غزة بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف، إمكانية اندلاع حرب اقليمية هو محور هذه الحلقة من برنامج استديو بيروت

ونستضيف فيها المستشار السابق في رئاسة الحكومة اللبنانية وناشر موقع "الجريدة" الإخباري الأستاذ خضر طالب

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