حرب غربية ضد روسيا.. العواقب تطال الجميع

حرب هجينة شاملة يشنها الغرب على روسيا اتهامات أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محذرا من أن تبعات هذه الحرب ستطال جميع الدول دون استثناء، وكان لافروف وصف مطالب الغرب للدول الاخرى الانضمام للعقوبات ضد موسكو بالوقح وغير المهذب بينما اعتبر نائبه ألكسندر غروشكو أن انضمام أوكرانيا للاتحاد للأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل في وقت أعلنت مجموعة الدول السبع انها ستزود كييف بالأسلحة لفترة أطول إذا لزم الأمر ما دلالة إصرار الغرب على استخدام كل الوسائل لمواجهة روسيا ؟ وإلى أي مدى تعول موسكو على شركائها في تجاوز حرب الغرب الهجينة ضدها ؟

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