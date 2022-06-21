توتر إيراني أمريكي بمياه الخليج.. ماذا بعد؟

في حادث استمر لنحو ساعة تعرضت سفينتان أمريكيتان لما اعتبره بيان الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج العربي استفزازا عالي الخطورة من زوارق حربية إيرانية.

الحادث تزامن مع خطوة إيرانية جديدة ضمن سلسة ردودها على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث كشفت الوكالة أن إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في موقع فوردو تحت الأرض.

في المقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن إيران تتحرك في اتجاه الدبلوماسية ومستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم وفعال.

فما هي أبعاد التحركات الإيرانية الأخيرة ؟ وما تأثيرها على آفاق المسار التفاوضي؟

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