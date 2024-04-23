تناقض أوروبي.. دعم أوكرانيا وتجاهل لحرب إسرائيل على غزة

حلقة جديدة من برنامج نيوزميكر والتي نستضيف فيها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد لويس ميغيل بوينو للحديث عن جهود التكتل الأوروبي

لإنهاء الصراع في غزة بعد مائتي يوم على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ومواقف البلدان الأوروبية من الاعتراف بدولة فلسطينية، بالإضافة لمصير العملية البحرية أسبيديس في البحر الأحمر وملفات أخرى.

تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو لـRT:

منذ بداية الحرب يسعى الاتحاد الأوروبي على ثلاث مستويات لإنهاء المعاناة في غزة وإيصال المساعدات إلى السكان

يجب علينا كمجتمع دولي وليس فقط كاتحاد أوروبي حل الأزمة على أساس حل الدوليتين

بوريل قال إن أي انتهاكات من أي طرف يجب التحقيق فيها من قبل المؤسسات الخاصة المختصة

منذ بداية الحرب نقول يجب حماية المدنيين في كل مكان

هجوم حماس على إسرائيل كان فظيعا ولكن لا يبرر ما يحصل في غزة والمزيد من الدمار لن يشكل مزيد من الأمن لإسرائيل

بوريل أكد أن ما يحصل في غزة يزرع بذور الكراهية للأجيال القادمة

دعم الأونروا بات أولوية ولا بديل لها ويجب تحسين الآليات الداخلية لهذه الوكالة

نعتقد بأن التقرير الصادر بشأن الأونروا سيزيد الدعم الأوروبي لهذه الوكالة

المشكلة في الاعتراف بدولة فلسطينية هي شأن داخلي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي

الموقف الأوروبي واضح وهو أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكون فقط بحل الدولتين ولا بديل عنه

هناك مجموعة من الدول الأوروبية تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن

الاتحاد الأوروبي ومن سنين يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتي تقوض حل الصراع

لا يوجد أي اعتراف من الاتحاد الأوروبي بالتغيير بالقوة في الضفة الغربية أو غزة

هناك دول في أوروبا لديها علاقات مختلفة مع إسرائيل عن دول أوروبية أخرى

هناك اجماع في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية لأول مرة في التاريخ

كان هناك بيان صارد بشأن استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا وهناك إجماع على ضرورة فرض عقوبات على إيران

علينا ألا ننسى ما يجري في غزة رغم التطورات الخطيرة في المنطقة

نرفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ونحث إسرائيل على عدم القيام بذلك

العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر هدفها حماية الملاحة هناك فقط ولا يوجد أي نية لعسكرة المنطقة

كان هناك نقاش في الاتحاد الأوروبي لاستخدام أرباح الأصول الروسية وليس الأصول لدعم أوكرانيا

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