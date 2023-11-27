تمديد هدنة غزة ليومين.. أمن إسرائيل رهن بأمن الفلسطينيين

أعلنت حركة حماس الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة،

وأكد القيادي في الحركة خليل الحية سعي حماس للدخول في هدنة جديدة تتعلق بالفئات الأخرى بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال.

يأتي ذلك فيما أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن تل أبيب ستعيد كل الرهائن في غزة إلى إسرائيل سواء بالاتفاق أو الحرب مضيفًا أن حياة كل الرهائن هي مسؤولية حماس المطلقة.

فهل يشكل تمديد الهدنة أرضية خصبة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار؟ وإلى أي درجة يمكن أن ترضخ تل أبيب للضغوط الدولية المطالبة بوقف الحرب على غزة؟

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