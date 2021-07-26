تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة لبنان.. هل سينجح؟

بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة

عقب حصوله في الاستشارات النيابية الملزمة على موافقة اثنين وسبعين نائبا، وامتناع اثنين وأربعين نائبا عن تسمية أي مرشح، فيما منح نائب صوته للسفير الأسبق لدى الأمم المتحدة نواف سلام.

من جانبه أكد ميقاتي أنه حصل على ضمانات خارجية لتسهيل مهمته، متعهداً بتشكيل حكومة وفقا للمبادرة الفرنسية، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى التعاون والابتعاد عن المناكفات لتجنيب البلاد مصير الانهيار.

فهل ينجح ميقاتي فيما فشل فيه الحريري وأديب من قبله؟ وما العقبات والصعوبات التي ستقف في طريقه؟ وما طبيعة الدور الدولي في حل الأزمة في ظل حديث ميقاتي عن المبادرة الفرنسية؟

Your browser does not support audio tag.