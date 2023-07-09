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تشخيص "الخلية المتمردة".. كيف نجعل خطر تطور السرطان في الحد الأدنى؟

الصحة

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ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور في العلوم الطبية البروفسور ألكسندر سيرياكوف والذي سيحدثنا عن أهم الكشوفات الدورية والإجراءات الوقائية لجهل احتمال تطور الأمراض السرطانية في الحد الأدنى.

يعمل ألكسندر سيرياكوف حاليا في تشخيص وعلاج الأورام الخبيثة، ويحدد مؤشرات وموانع أساليب العلاج. لقد ساهم ألكسندر سيرياكوف كعالم في دراسة الأورام الليمفاوية، كما طوَّر قواعد تشخيص هذا المرض، وهو معروف كذلك بأعماله وأبحاثه في مجال أمراض الدم والروماتيزم، وقد ألَّف أكثر من أربعمئة دراسة علمية نشرت في إصدارات محلية وأجنبية، وابتكر ستة عشر منهجا، ولديه براءة اختراع، وحصل على أكثر من خمس عشرة شهادة وميدالية ورسالة شكر وامتنان من الدولة. وهو إلى جانب كل ذلك عضو في مجلس الخبراء الدولي في علاج نقائل العظام.    

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