تركيا تهدد.. هل تنفذ عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية شمال سوريا؟

تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو باتخاذ خطوات لإزالة المخاطر التي تواجهها تركيا من سوريا،

محملا كلا من روسيا والولايات المتحدة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما بشأن كبح جماح المقاتلين الأكراد في سوريا.

كما اتهم تشاووش أوغلو واشنطن بانتهاج ازدواجية المواقف من خلال العمل على تزويد الأكراد بالأسلحة بينما يقتصر التضامن المعلن مع أنقرة على التصريحات.

الموقف التركي يأتي في ظل أنباء عن توتر على طول الجبهات القتالية الفاصلة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل السورية المدعومة من تركيا.

فهل تقدم انقرة على عمل عسكري جديد في مناطق سيطرة القوات الكردية؟