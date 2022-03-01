تركيا تمنع سفنا حربية من عبور مضائقها.. ما علاقة العملية الروسية في أوكرانيا؟

تكريس لحياد تركيا أم لانحيازها تساؤل أججه قرار أنقرة منع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل تطبيقا لاتفاقية مونترو والتي لا تحظر عودة السفن إلى قواعدها في البحر الأسود،

وبالرغم من ان القرار التركي جاء بعد طلب من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي إلا أن أنقرة تصر من خلال تصريحات مسؤوليها على التأكيد بانها تحتفظ بعلاقاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا وتواصل مبادرتها الدبلوماسية متعددة الأبعاد كما وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إحلال السلام بين الطرفين

كيف يفهم القرار التركي؟ وما تأثيره على محاولات أنقرة لعب دور الوساطة بين موسكو وكييف؟