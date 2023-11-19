تدمير إسرائيل لمشافي غزة.. انهيار منظومة الصحة

ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

أبرز تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لـRT:

- الوضع في مستشفى الشفاء في غزة مأساوي وتحولت إلى منطقة موت حقيقية

- جميع الموجودين في مستشفى الشفاء من طاقم طبي ومن الجرحى خائفون على مصيرهم

- وضع المرضى في مستشفى الشفاء يزداد سوء بسبب نقص العناية الطبية بسبب فقدان المواد الطبية

- مستشفى الشفاء تحول ساحة إعدام وهناك الكثير من الجثث لم تدفن بعد

- مستشفى الشفاء لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية

- مستشفيات غزة تشهد نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية

- إسرائيل رفضت كل مناشدات منظمة الصحة العالمية لإدخال مساعدات طبية لقطاع غزة.