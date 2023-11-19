تدمير إسرائيل لمشافي غزة.. انهيار منظومة الصحة
ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
أبرز تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لـRT:
- الوضع في مستشفى الشفاء في غزة مأساوي وتحولت إلى منطقة موت حقيقية
- جميع الموجودين في مستشفى الشفاء من طاقم طبي ومن الجرحى خائفون على مصيرهم
- وضع المرضى في مستشفى الشفاء يزداد سوء بسبب نقص العناية الطبية بسبب فقدان المواد الطبية
- مستشفى الشفاء تحول ساحة إعدام وهناك الكثير من الجثث لم تدفن بعد
- مستشفى الشفاء لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية
- مستشفيات غزة تشهد نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية
- إسرائيل رفضت كل مناشدات منظمة الصحة العالمية لإدخال مساعدات طبية لقطاع غزة.