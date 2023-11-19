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نيوزميكر

تدمير إسرائيل لمشافي غزة.. انهيار منظومة الصحة

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

أبرز تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لـRT:

-        الوضع في مستشفى الشفاء في غزة مأساوي وتحولت إلى منطقة موت حقيقية

-        جميع الموجودين في مستشفى الشفاء من طاقم طبي ومن الجرحى خائفون على مصيرهم

-         وضع المرضى في مستشفى الشفاء يزداد سوء بسبب نقص العناية الطبية بسبب فقدان المواد الطبية

-         مستشفى الشفاء تحول ساحة إعدام وهناك الكثير من الجثث لم تدفن بعد

-         مستشفى الشفاء لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية

-         مستشفيات غزة تشهد نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية

-         إسرائيل رفضت كل مناشدات منظمة الصحة العالمية لإدخال مساعدات طبية لقطاع غزة.

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