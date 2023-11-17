تحذير أممي من مجاعة بغزة.. إسرائيل تواصل إبادة الفلسطينيين

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نزوح نحو مليون وستمئة الف فلسطيني داخل القطاع، وسط حصار خانق يمنع إدخال الأغذية والمساعدات الطبية بكميات كافية.

وقد أدى نفاد الوقود الى انقطاع الكهرباء والاتصالات وتعطل العديد من المستشفيات... مما فاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا وجعل القطاع على شفا مجاعة وإنتشار الأوبئة والأمراض.. لا سيما وان الجثث ملقاة في الشوارع، وتكتظ بها المستشفيات دون أن يتمكن الأهالي من دفنها بسبب القصف وشدة الحرب..

برنامج الأغذية العالمي، حذر من مجاعة في قطاع غزة، حيث أصبحت إمداداتُ الغذاء والمياه معدومةً عمليا.. بينما دعت منظمة الصحة العالمية الى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة إلى مصر بشكل منتظم لتلقي العلاج بغية تخفيف الضغط عن المستشفيات.. فهل يتحرك العالم للحد من المأساة الإنسانية الفضيعة في قطاع غزة؟