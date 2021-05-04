تحذيرات تركية لليونان حول ليبيا.. أزمة جديدة؟

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارة لجنود بلاده في ليبيا إن وجودهم على الأراضي الليبية إنما هو لحماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم

وإن مساعي اليونان لتقويض اتفاقِ ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لن تنجح، مشددا على أهمية الحفاظِ سيادة واستقلال ليبيا..

تصريحات الوزير التركي جاءت عقب طلبِ وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من نظيرها التركي تعاونَ أنقرة لسحبِ جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجاتِ مؤتمر برلين والسيادة الليبية. لكن الوزيرَ التركي دعا للتفريق بين التواجدِ الذي اعتبره شرعيا وغيره من القوات القوات الاجنبية في ليبيا..

فهل يعتبر الوجود العسكري التركي في ليبيا استثناء؟ وكيف تحفظ تركيا مصالحَ وسيادةَ الدولة الليبية؟

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