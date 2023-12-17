بوتين يحذر.. روسيا لن تتخلى عن سيادتها وترفض إملاءات الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم الناتو، هراء وتبرير لسياسة واشنطن أمام دول الحلف

وأكد بوتين ألاّ مصلحة لروسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا في الدخول بصراع ضد التكتل، مشيرا، في حديثه مع قناة "روسيا واحد" ضمن برنامج "موسكو-الكرملين-بوتين" إلى أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع دول الحلف...

وفي السياق أكد بوتين أن الغرب سعى إلى تدمير روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبذل جهودا لتحقيق ذلك، بغية تجزئة البلاد إلى دويلات منفصلة واستغلال مواردها..

كما قال خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة، إن الغرب شن عدوانًا حقيقيًا على بلاده بهدف تدميرها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مؤكدا أن تلك المحاولات لن تنجح وأن موسكو تتخذ جميع قراراتها بنفسها دون نصائح من الخارج.. فما هي آفاق العلاقات المستقبلية بين روسيا والغرب؟

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