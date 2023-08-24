بوتين معزيا بضحايا الطائرة.. بريغوجين مؤسس فاغنر كان موهوبا

من خلال رسالة عزاء لأسر ضحايا سقوط طائرة بضواحي مقاطعة تفير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

وشدد على ضرورة استمرار عمل لجنة التحقيق حتى كشف الحقيقة.

بوتين وفي أول كشف رسمي لمصرع بريغوجين، أشاد بموهبة الرجل في مجال الأعمال مشيرا إلى معرفته الطويلة به منذ حقبة التسعينيات.

بوتين في كملته أثنى على إسهامات شركة فاغنر في مكافحة النازية بأوكرانيا، مؤكدا أن بريغوجين ارتكب أخطاء في مساره لكنه حقق أيضا نتائج ملموسة.

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