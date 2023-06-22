بوتين للغرب.. حربكم مستمرة حتى آخر أوكراني

تصريح لافت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أشار إلى أن احتياطيات الهجوم الاستراتيجية لأوكرانيا لم تستنفد بعد،

مطالباً أعضاء مجلس الأمن الروسي بوضع ذلك في الاعتبار عند بناء العمل القتالي. هدا التصريح اللافت أتى خلال اجتماعٍ موسعٍ عقده الرئيس بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، كرّسه لسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. في ذات السياق أَطلع وزير الدفاع الروسي الرئيس بوتين على هدوءٍ تشهده الجبهات الأوكرانية التي على ما يبدو تعمل على إعادة ترتيب ما في صفوفها. متزامناً هدا التحرك بإعلان غربي عن حجم الخسائر الفادحة في صفوف المقاتلين الأوكران ليتبعه تصريحاتٌ لمسؤولين غربيين تحدثوا عن خيبة أمل من فشل أوكرانيا بهجومها المضاد حيث عبروا عن دلك بعبارة أن الهجوم " لايلبي الطموحات.

وعليه ماذا وراء الرسائل التي وجهها الرئيس بوتين؟ وإلى أين يتجه الوضع الميداني عسكريا في ظل استمرار غربي باستنزاف أوكرانيا؟ وفي ظل حديث عن قوات احتياط إضافية لروسيا هل ورقة المفاوضات لا تزال حاضرة؟

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