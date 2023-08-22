بوتين لقادة بريكس.. التخلص من الدولار خطوة لا رجعة عنها

انطلقت في جوهانسبورغ القمة العادية الخامسة عشر لدول بريكس وسط ترقب لما ستخرج به من نتائج وما تطرحه من ملفات على قادة دولها في خضم حالة الاستقطاب الدولي والتوترات الإقليمية..

والرغبة المشتركة لأعضائها في التخلص من الهيمنة الغربية والانتقال الى نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وانصافا للجميع..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف في كلمة خلال افتتاح القمة أن حجم المبادلات التجارية بين روسيا ودول بريكس بلغ مستويات قياسية تجاوزت مئتين وثلاثين مليار دولار.. وقال إن إنهاء هيمنة الدولار قرار لا رجعة فيه، وأن بنك بريكس سيلعب دورا محوريا في الموضوع.. من جانبه طالب رئيسُ جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بضرورة إجراء تغييرات جذرية في المؤسسات الدولية.. فيما اتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ دولا بعرقلة تطور البلدان النامية..

فهل تنجح بريكس في المضي قدما نحو التوسع في الأعضاء وفي تحقيق الاهداف الطموحة؟

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