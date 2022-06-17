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بوتين: العالم أحادي القطب انتهى

أخبار العالم

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن التوقعات المتشائمة للاقتصاد الروسي مطلع الربيع لم تتحقق وأن الغرب فشل في كسر اقتصاد روسيا وأن مساعي الغرب لبلوغ الدولار إلى مئتي روبل قد باءت بالفشل.

وفيما أشار بوتين خلال كلمته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى أن نمو التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوز عشرين في المئة، شدد في الوقت نفسه أن الغلاء والتضخم ومشاكل الوقود كانت نتيجة لأخطاء ممنهجة في السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية والبيروقراطية الأوروبية، كما أضاف بوتين أن عهد أحادية القطب الواحد قد انتهى رغم مختلف المحاولات لبلورته.
فكيف يفهم الغرب رسائل الرئيس الروسي؟ وما التحديات التي تقف أمام تشكيل العالم الجديد؟

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