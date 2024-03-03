بعد كشف مخطط ضباط ألمان.. موسكو تتهم برلين بالتحضير لحرب ضدها

تتواصل تداعيات التسريبات التي كشفت عنها موسكو بما يخص الضباط الألمان والإعداد لاستهداف جسر القرم الروسي بصواريخ بعيدة المدى،

إذ أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن ألمانيا تستعد للحرب مع روسيا وبأن محاولات تقديم محادثة ضباط الجيش الألماني كما في ألعاب الصواريخ والدبابات، هي محض أكاذيب خبيثة.

فهل بالفعل نقترب من حرب شاملة بين الناتو وروسيا

وما هي خيارات ألمانيا للتعامل مع هذه التسريبات بعد أن أقرت بحدوثها..

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