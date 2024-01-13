بعد قصف اليمن.. مخاوف من تدعيات تهدد التجارة العالمية

حين بدأ التصعيد في البحر الأحمر وقف كثيرون يراقبون الاقتصاد العالمي وارتدادات ما يجري في أحد أهم الممرات المائية العالمية عليه.

ارتفعت أسعار التأمين والنقل بنسبة تصل إلى 65%، ارتفعت أسعار النفط بدورها، والآتي قد يكون أعظم. ففي ظل ترقب الرد اليمني على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على اليمن، برزت مخاوف حقيقية على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل التوريد. وكلنا نعرف أن هذه الأخيرة لم تتعافَ بعدُ من تداعيات جائحة كورونا، وزادت مع اندلاع الأزمة الأوكرانية. وفي ظل عدم الاستقرار بدأت الشركات تتجنب مضيق باب المندب وتصل الآن مؤشرات على أن الدول التي تقود التحالف غير الشرعي في البحر الأحمر، ستكون من أوائل الدول التي تتأثر إن فقد الأمن في المنطقة.

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