بعد تقدم روسي بدونباس.. ماكرون يجدد تعهده بنشر قوات بأوكرانيا

باتَ عاديا إعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مناطق وبلدات جديدة على جبهات دونباس. وباتَ عاليا صراخ الغرب خوفاً من الهزائم التي تنتظر قوات كييف.

تحرير القوات الروسية بلدة بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية شكَّلَ الحلقة الأخيرة من سلسلة نجاحات روسية مستمرة على خطِّ الجبهة في دونيتسك. ينتظر الغرب الآن نجاحات جديدة للقوات الروسية على أكثر من محور، كما تقول رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية. وفيما تضيق خيارات الغرب أمام هزائم القوات الأوكرانية على الجبهات، يعود الحديث الفرنسي عن إرسال قواتٍ إلى أوكرانيا، ويرهن إيمانويل ماكرون الخطوة بطلب رسمي من نظام كييف. لكن مهلاً.. من قال إن هذه المقامرة الغربية إن حدثت ستغيِّر الواقع في الميدان؟ يبحث ماكرون الآن عمَّن هو أكثر جنوناً منه ليرسل معه قوات إلى أوكرانيا، فهل من مجيب؟ ما حقيقة ما يحدث على الجبهات؟ هل ستنفع أوكرانيا الذخائر والصواريخ الغربية الجديدة؟ وهل أصبَحَ إرسال قوات إلى أوكرانيا خياراً غربياً أخيراً لمنع انهيار الجيش الأوكراني؟

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