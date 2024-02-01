بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي لإنعاش الاقتصاد
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwcn
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الإتربي.
تصريحات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الأتربي لـRT:
- هناك تعليمات من القيادة السياسية المصرية للانخراط بنشاط في جميع نشاطات بريكس
- روسيا قدمت لبريكس أجندة طموحة وأهداف نريد جميعا تحقيقها
- ما تنجزه بريكس لإيجاد منظومة المدفوعات بالعملات الوطنية هو أمر عظيم الأهمية
- مصر وجدت ما يجعلها شريكا في مجموعة بريكس
- لا يوجد أي عقبات أمام انضمام مصر الكامل لمجموعة بريكس
- القرار المصري يصدر من الداخل ولصالح الشعب المصري في بريكس وغيرها
- نحن في مرحلة إعادة صياغة الاقتصاد المصري
- نستفيد ونتفاعل مع بنك التنمية في بريكس وسنزيد من التعاون في الفترة القادمة
- دول بريكس تنظر إلى القضايا الدولية بفكر متشابه أكثر بكثير من مجموعة العشرين
- نرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية
- نناقش في بريكس إيجاد نظام مالي ونقدي وتجاري يساندنا أثناء حدوث أزمات
- الجميع متفق على أن أداء المؤسسات المالية الدولية دون المستوى
- لدينا مصلحة للانخراط في نظام الدفع بالعملات المحلية
- هناك دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على خدمات أساسية كالتعليم والصحة
- مهتمون بإيجاد كيفية ضمان الاستدامة في إدارة الديون على المستوى الدولي
- مساهمة الوزن الاقتصادي للدول النامية يزيد باضطراد على الساحة العالمية
- يجب أن يكون صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية مسموعا أكثر
- تجمع بريكس يعكس التعددية القطبية بشكل واضح وهذا سبب اهتمام دولنا به