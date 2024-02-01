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نيوزميكر

بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي لإنعاش الاقتصاد

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الإتربي.

تصريحات مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية راجي الأتربي لـRT:

  • هناك تعليمات من القيادة السياسية المصرية للانخراط بنشاط في جميع نشاطات بريكس
  • روسيا قدمت لبريكس أجندة طموحة وأهداف نريد جميعا تحقيقها
  • ما تنجزه بريكس لإيجاد منظومة المدفوعات بالعملات الوطنية هو أمر عظيم الأهمية
  • مصر وجدت ما يجعلها شريكا في مجموعة بريكس
  • لا يوجد أي عقبات أمام انضمام مصر الكامل لمجموعة بريكس
  • القرار المصري يصدر من الداخل ولصالح الشعب المصري في بريكس وغيرها
  • نحن في مرحلة إعادة صياغة الاقتصاد المصري
  • نستفيد ونتفاعل مع بنك التنمية في بريكس وسنزيد من التعاون في الفترة القادمة
  • دول بريكس تنظر إلى القضايا الدولية بفكر متشابه أكثر بكثير من مجموعة العشرين
  • نرى أن هناك حاجة ماسة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية
  • نناقش في بريكس إيجاد نظام مالي ونقدي وتجاري يساندنا أثناء حدوث أزمات
  • الجميع متفق على أن أداء المؤسسات المالية الدولية دون المستوى
  • لدينا مصلحة للانخراط في نظام الدفع بالعملات المحلية
  • هناك دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفق على خدمات أساسية كالتعليم والصحة
  • مهتمون بإيجاد كيفية ضمان الاستدامة في إدارة الديون على المستوى الدولي
  • مساهمة الوزن الاقتصادي للدول النامية يزيد باضطراد على الساحة العالمية
  • يجب أن يكون صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية مسموعا أكثر
  • تجمع بريكس يعكس التعددية القطبية بشكل واضح وهذا سبب اهتمام دولنا به

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