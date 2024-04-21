بعد المساعدات الأمريكية.. هل بات اجتياح إسرائيل لرفح حتميا؟

في خطوة اعتبرت مؤشرا على تأييد واشنطن لمساعي الحكومة الإسرائيلية لإطلاق عملية في رفح، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتخصيص ستة وعشرين مليار دولار لإسرائيل

في المقابل، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح رفح مؤكدا جهوزية الفصائل على الأرض، كما اتهم هنية الولايات المتحدة بالخداع في حديثها عن ضرورة التزام إسرائيل بخطط لتجنب استهداف المدنيين.

فهل حسمت إسرائيل توقيت وشكل عملية رفح؟ وهل يعكس الدعم المالي الأمريكي تأييدا لكل العمليات العسكرية الاسرائيلية؟ وما دلالات توجه واشنطن لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي؟

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