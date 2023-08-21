بريكس.. منصة روسية صينية لمواجهة مجموعة السبع جيوسياسيا واقتصاديا

تتجه الأنظار إلى جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، حيث تعقد مجموعة "بريكس" قمتها العادية، وتبحث جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية، وانضمام أعضاء جدد

حيث تقدمت 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام الى بريكس من بينها ثمان دول عربية..

وزير الخارجية الروسي أكد في مقال لمجلة أوبونتو الجنوب إفريقية أن المجموعة لا تطمح لتصبح قوة جماعية مهيمنة جديدة، واستبدال آليات العمل الدولي ولكنها أيضا مستعدة للاستجابة لضرورة أن تصبح إحدى ركائز النظام العالمي الجديد متعدد المراكز والأكثر عدلا..

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن بكين ستدعو زملاءها في مجموعة "بريكس"، لتحويل المنظمة إلى منافس جيوسياسي كامل لمجموعة السبع.

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