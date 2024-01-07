بايدن وترامب.. تراشق بالاتهامات ووعود انتخابية

ترتسم ملامح مواجهة حادة في الرئاسيات الأميركية بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.

الخطاب المسيطر على الرجلين يوحي بأن المواجهة ستكون بلا حدود، خصوصاً أن الانتقاد يصل لاستخدام عبارات من نوع فاشل ومحتال حين يتحدث ترامب عن بايدن. فيما يقول بايدن إن خطاب ترامب تذكير بألمانيا النازية.. لكن لماذا لا يقدم النظام الأميركي سوى مرشحين ثمانينين للرئاسة؟ وكيف سيكون شكل المواجهة الانتخابية؟ ولماذا تبدو مصيرية إلى هذا الحد؟

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