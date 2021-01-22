بايدن.. بداية محو آثار عهد ترامب

على غرار أسلافه من الرؤساء الأمريكيين يواجه جو بايدن رهان المائة يوم الكاشفة لملامح خريطة الطريق التي ستسلكها إدارته على مدى السنوات الأربع القادمة،

ملفات كثيرة بدأ بايدن التركيز عليها منذ حملته الانتخابية وكانت ورقته لاستمالة الناخبين.

وتبدو جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام الداخلي غير المسبوق وقوانين الهجرة أبرزت الملفات الداخلية المطروحة على المكتب البيضوي فيما تشكل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين ملفات خارجية مستعجلة.

فما ترتيب الرهانات وما طبيعة التحديثات، بالتفاصيل نبحث هذا الملف.