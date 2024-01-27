انقسام أمريكي.. تحذير من تأثير أزمة تكساس على اقتصاد العالم
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تعيش الولايات المتحدة حالة من الانقسام السياسي والحزبي لم تشهدها منذ عقود من الزمن، وسط مخاوف من تداعيات الاضطرابات على دول العالم في ظل أهمية أمريكا في ميزان الاقتصاد العالمي.
و يذكر محللون أن الدين العام الأمريكي وصل إلى رقم فلكي عند 34.1 تريليون دولار، وينمو بمعدل يقارب 3 تريليونات دولار سنويا، كما أن عائدات السندات الأمريكية فوق 30 عاما بلغت مستوى قياسي ما يشير الى تراجع جاذبية هذه السندات بل ويتوقع الخبراء احتمال حدوث موجة بيع غير منضبطة لهذه السندات.. فما هي آفاق تحسن الاقتصاد الأمريكي؟