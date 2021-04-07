الملك الأردني: الفتنة وئدت وحمزة برعايتي

بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة إلى الأردنيين يصف فيها الأحداث الأخيرة بالفتنة التي شاركت فيها أطراف من الداخل والخارج

ويؤكد أن الأمير حمزة موجود مع عائلته وتحت رعايته مشددا في الوقت ذاته ألا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره..

واشنطن أيضا تدخل على خط الأزمة باتصال هاتفي أكد فيه بايدن للملك عبدالله دعم أمريكا القوي للأردن، ولحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الاسرائيلي..

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