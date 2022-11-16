كونغرس عالمي للإعلام في الإمارات.. ما التحديات؟

تاريخ النشر:16.11.2022 | 19:45 GMT |
آخر تحديث:16.11.2022 | 19:52 GMT | أخبار العالم
ضيف حلقة نيوزميكر المدير العام لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي.
أفاد مراسلنا في تركيا بسماع أصوات انفجارات جراء احتراق عدد من السيارات بمنطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول.
أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على محمد عادل، عامل النظافة الشهير بواقعة كشري التحرير لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.
تداولت صفحات إخبارية أوكرانية على "تلغرام" صورا لحطام أحد الصواريخ الذي سقط داخل الأراضي البولندية.
أثار خبر القبض على منفذة تفجير اسطنبول أحلام البشير ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في أن تكون الشابة سورية وشكك البعض الآخر في أن تكون من نفذت العملية أصلا.
ظهرت تفاصيل جديدة حول أحلام البشير، منفذة تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول بتركيا.
شهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعا جنونيا في أسواق مصر خلال الأيام الأخيرة، نتيجة الزيادات المتوالية في أسعاره لدى تجار الجملة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
قالت شبكة"CNN"، نقلا عن مسؤول عسكري في الناتو، إن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، كانت في الأجواء البولندية وتتبعت الصاروخ الذي أصاب أراضيها، ونقلت البيانات إلى وارسو والحلف.
أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تفاصيل ما تمت مناقشته في المحادثات الشخصية لا ينبغي أن يكون متاحا للصحافة.
استدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو، مطالبة اياه بتقديم التوضيحات بشأن حادث سقوط صاروخ، اعتبر الجانب البولندي أنه "روسي الصنع".
قالت وزارة الدفاع الروسية إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف ، هي استفزاز متعمد.
أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص، مساء الثلاثاء، على طريق الفرافرة غرب الموهوب بمحافظة الوادي الجديد المصرية.
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة الجيش، مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية.
كشفت مصدر أمني في مصر تفاصيل القبض على محمد عادل، عامل النظافة، المعروف إعلاميا ببطل واقعة كشري التحرير.
أقرّت مصر تسهيلات جديدة على دخول الجزائريين إلى أراضيها، حسب ما صرّح به السفير المصري لدى الجزائر مختار وريدة.
أثارت تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن مونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد أقل من أسبوع، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه لا يمتلك أي معلومات بشأن حادث سقوط الصاروخ على أراضي بولندا، وذلك في أول تعليق للكرملين على الحادث.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المعلومات الأولية تدحض فرضية أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قد انطلق من روسيا.
أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي دعا لعقد اجتماع للجنة مجلس الأمن التابعة لمجلس الوزراء سقوط صواريخ على أراضي البلاد.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ مدينة أبو قير الجديدة، التي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية تعملان سويا لكشف حقيقة ما حصل في الأراضي البولندية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأنقرة.
فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء، أنه خلال العام الماضي تم اعتقال 140 إسرائيليا في جميع أنحاء العالم، فيما لايزال 299 إسرائيليا رهن الاعتقال في السجون الأجنبية.
أظهرت مشاهد جديدة التقطتها كاميرات أمنية تركية في اسطنبول لحظات وصول منفذة هجوم اسطنبول إلى منطقة تقسيم وتركها القنبلة التي تسببت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.
دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، مشيرة إلى أن "دولا عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير".
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كراجيفسكي إلى وزارة الخارجية الروسية.
توالت ردود الفعل الدولية بعد إعلان بولندا أن صاروخين سقطا على أراضيها، وزعمت أنهما انطلقا من روسيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية واعتبرت ذلك استفزازا متعمدا هدفه تصعيد الموقف.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البيانات تشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بحادث سقوط الصواريخ في بولندا أمس الثلاثاء.
عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة مع نظيره البولندي أندريه دودا، المساعدة في التحقيق في سقوط الصاروخ بقرية بشيفودوف البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، بأنه لا يوجد دليل واضح على من قام بإطلاق الصواريخ التي سقطت في شرق البلاد.
يعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.
سارع منظمو كأس العالم لكرة القدم في قطر لإخفاء خيام الجعة التي نصبت حول ملاعب كرة القدم، بعد طلب مباشر من العائلة الحاكمة القطرية.
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في البلاد أمرت بإغلاق تلفزيون خاص بعد بثه فيلما يحتوي على مشاهد اعتبرت "خادشة للحياء".
علّقت هيئة الأركان العامة البولندية، على سقوط صاروخ يوم 15 نوفمبر على أراضي البلاد، مشيرة إلى عدم وجود أي دفاع جوي يمكن أن يحمي كامل أراضي بولندا.
نصح خبير السيارات المصري، محمد شتا، المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من مبادرة الإعفاء الجمركي، بالتوجه نحو شراء السيارات أوروبية المنشأ التي تخضع لاتفاقية "يورو1".
وجهت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.
اعتمد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022.
نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، الأنباء التي تزعم أن لديه ساعة ذكية من صنع شركة أبل.
نشرت وسائل إعلام تركية لقطات لاجتماع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوعان والأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، رفع جاهزية الوحدات العسكرية البولندية، وأشار الى أنه يتم النظر فيما إذا كنا سنحتاج إلى تفعيل المادة 4 حلف الناتو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية.
كتب إيغور إيميليانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول سبب الضربات الموجعة الأخيرة التي وجهتها روسيا لأوكرانيا.
سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المستشار الألماني أولاف شولتس عما إذا كان "لا يزال لا يعرف من بالفعل فجّر أنابيب "السيل الشمالي"، أم أن لديه "أوامر بعدم الفهم؟".
قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، أنه لا توجد لدى وارسو معطيات تشير إلى أن سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية كان هجوما متعمدا، مرجحا أن يكون الصاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني.
أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأوكرانيا ماتيلدا بوغنر، أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا لم يشاركوا في القتال دون محاكمة عادلة.
اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنة بولندية تعمل بمؤسسة دولية وتحمل صفة دبلوماسية، لتلقيها رشوة قدرها 20 ألف يورو مقابل إصدارها وثائق وهمية تتعلق باستيراد الكحول.
قال مسؤول دفاعي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تحمل قنابل.
أبرمت منظمة ترامب (الشركة العائلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) صفقة مع شركة دار الأركان السعودية، لترخيص اسمها على مشروع تنفذه الشركة في سلطنة عمان بقيمة 1.6 مليار دولار.
صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر.
أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، الثلاثاء، مع مسؤولي شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية، لمناقشة موقف طرح الشركات في البورصة.
رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 3 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة واحدة على الأقل من بوابتي التصريف المغلقتين حاليا.
رصدت كاميرات المصورين لحظة توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مقعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، لمصافحته في مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين.
علقت مجموعة من الخبراء والمحللين على إعلان بولندا سقوط صاروخين روسيين على أراضيها ورد الفعل الروسي.
أعلنت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت أن بدء اختبار ميزة جديدة في "واتس آب"، كان مستخدمو التطبيق قد انتظروها لسنوات.
أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان بجنوب شرق إيران.
وثقت الكاميرا في انطلاق قمة العشرين في بالي الإندونيسية مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أول رئيسة الوزراء في تاريخ إيطاليا جورجا ميلوني.
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اجتماع طارئ مع زعماء العالم بعد إعلان بولندا مقتل شخصين بسقوط صاروخ على أراضيها.
وقعت شركة "أكوا باور" السعودية العاملة بمجال محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السيادي.
سرد جندي أوكراني قصة أسره من قبل الجيش الروسي وروى أنه خلط بين المواقع واعتقد خطأ أن الجنود الروس هم جنود أوكرانيون، وبالتالي تم أسره.
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ناديا إنجليزيا تواصل مع خوخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأخير.
قالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، الأربعاء، إن الانفجار الذي أودى بحياة شخصين بشرق بولندا هو "نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية مضادة للطائرات تستخدم لاعتراض الصواريخ الروسية".
قامت مجموعة من العلماء في فلوريدا بقطع ثعبان Burmese للعثور على تمساح بطول 5 أقدام (1.5 متر) تم ابتلاعه بالكامل.
أفادت وكالة "فارس" بمقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق مجهولين النار على الأهالي والشرطة في مدينة إيذه مساء اليوم الأربعاء.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن قتلى مصر في الحروب بداية من عام 1948، خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء.
صرح نائب مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، بأن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا، للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول الناتو إلى مواجهة روسيا.
أصدرت إيفانكا ترامب بيانا عقب إعلان والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.
كاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموجود في بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، أن يسقط بعد تعثره في بعض السلالم، لكن نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو تدارك الوضع.
استعرض وزير المالية المصري، محمد معيط، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج".
اتفق نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، جيرارد بيكيه مع طليقته المطربة الكولومبية شاكيرا على الانفصال التام بينهما، عبر بيع كل ما يربطهما في برشلونة.
أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس" بأن طبيعة رد فعل الناتو على حادث سقوط الصاروخين في أراضي بولندا ستتوقف على بيانات من الجانب البولندي بشأن تبعية الصاروخين.
شهدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.
قال خبير المياه المصري عباس شراقي إن التخزين الثالث لـ"سد النهضة" الإثيوبي توقف يوم 11 أغسطس الماضي عند منسوب 600م فوق سطح البحر.
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية توقيع 8 عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قال الأمين العام لحلف الناتو إنه لا تأكيدت على أن إطلاق الصاروخ على بولندا كان متعمدا ولا على أن روسيا تنفذ أعمال ضد الناتو والمعلومات تشير إلى إطلاق صواريخ دفاع جوي أوكرانية.
أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح بالقاهرة، أنه يصعب التفرقة بين أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وأعراض فيروس كورونا.
زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.
احتفى محرك غوغل بذكرى ميلاد عالم محيطات مصري قدم برنامج "عالم البحار" على التلفزيون المصري لأكثر من 18 عاما.
على خلفية سقوط صاروخين على أراضيها، أعلنت الحكومة البولندية أنها تنظر في إمكانية الحاجة إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي .
بحث الرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه لا يوجد معلومات مؤكدة بشأن أنباء سقوط صاروخين روسيين في الأراضي البولندية.
طرد المدير التنفيذي الجديد لـ"تويتر" إيلون ماسك، عددا من مهندسي الموقع، بعد أن نشر بعضهم تعليقات انتقادية له، إما على الشبكة الاجتماعية أو على نظام المراسلة الداخلي Slack.
يرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن ما يشنه الغرب ضد روسيا من حرب هجينة يزيد من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.
اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق الصاروخين اللذين سقطا على أراضي بولندا، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين.
أفادت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، أنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا، والتي اخترقت أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية.
أوقف مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في الدوري الإسباني بعد أن أظهر "عدم احترام للحكم"، وستدخل العقوبة حيز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
كشفت وسائل إعلام مصرية وعربية أنه بعد فشل الدعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية يوم 11 نوفمبر، تبادلت جبهات جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات حول سبب عدم تفاعل المصريين مع تلك الدعوات.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن القضاء الفرنسي أغلق اليوم الأربعاء قضية في فرنسا ضد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، متعلقة بدعوى قدمت أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو أن البنية التحتية الأوكرانية للطاقة تعرضت يوم الثلاثاء "لأقوى ضربة" منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
علق عدد من الدول الأوروبية على الحادث المزعوم بسقوط صاروخين روسيين على الأراضي البولندية، مشددة على تضامنها مع وارسو.
تستعد هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، للإعلان عن احتياطيات جديدة من الرمال السوداء في جنوب مصر خلال عام 2023.
يشهد تناول المكملات الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال فصل الشتاء، حيث يعتمدها الكثيرون في محاولة منهم لتعزيز المناعة ودرء خطر الأمراض الموسمية الشائعة.
انتشر على سائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالت إنه لمكان سقوط صاروخ في منطقة برزيودوف البولندية.
أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن مدينتي لفوف الأوكرانية في الغرب وخاركوف في الشرق، والعاصمة كييف، وعدد كبير من المدن يتعرض للقصف وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد.
أعربت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية سيمونا هالبرين، عن استيائها للسفير الأوكراني يفغيني كورنيتشوك، من تصويت أوكرانيا لصالح قرار مؤيد للفلسطينيين في الأمم المتحدة.
أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، أنها أشرفت على إعدام سبعة أشخاص شنقا، وذلك للمرة الأولى في البلاد منذ 2017.
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