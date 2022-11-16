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نيوزميكر

كونغرس عالمي للإعلام في الإمارات.. ما التحديات؟

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ضيف حلقة نيوزميكر المدير العام لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي.

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