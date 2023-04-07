الفصل العشرون - كيم

تاريخ النشر:07.04.2023 | 10:32 GMT |
آخر تحديث:07.04.2023 | 10:36 GMT |
كيم يحكي قصة حلم طفولته الذي تحقق في مسرح مارينسكي وكان خطوته نحو العالمية.
دوت صافرات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان، قدر عددها بـ15 صاروخا، تمكنت القبة الحديدية من اعتراض بعضها فيما تسبب بعضها الآخر بحرائق مكان سقوطها.
أثارت صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بكين سخرية الفرنسيين.
في خدعة قام بها المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند بأن على أوكرانيا القتال حتى النهاية طالما كانت لديها القدرة والوسائل العسكرية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أن قواته شنت غارات في لبنان، على إثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الصوم أظهر له "الوجه الحقيقي للإسلام"، حيث سبق وصام عن الطعام تضامنا مع المسلمين أثناء زياراته السابقة لمخيمات اللاجئين.
سلط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على ضابطة من الشرطة الأمريكية كانت حاضرة خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، أمس الثلاثاء.
حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تغريدة مثيرة للجدل، نشرها الثلاثاء كشف فيها أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، بينما لطالما حافظت إسرائيل على سياسة الغموض بهذا الشأن.
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
قال موقع i24 الإسرائيلي إن "الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي أول أيام عيد الفصح، يبدو أنه جزء من مخطط كبير للتنظيمات الفلسطينية للتصعيد على عدة جبهات بتشجيع من إيران، ونصر الله".
تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول ما يعنيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحاته النارية بشأن نشر الأسلحة النووية على أراض أجنبية.
نقل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ذهول" الولايات المتحدة من تقارب الرياض مع إيران وسوريا.
قالت مصادر أمنية في لبنان لـRT يوم الخميس، إن السلطات عثرت على منصات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
قال المحامي المصري محمد منيب، محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إنه رغم المحاكمة التي جرت فإن صدام كان مقتنعا بأنه سيعدم، كاشفا ما كان يجري في الغرفة الملاصقة لمحاكمته.
قال مسؤولون إسرائيليون إن تصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، حول البرنامج النووي الإيراني، أثار قلق مسؤولي الدفاع والاستخبارات الإسرائيليين.
أعلن مصدر مطلع عن تدمير ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر التي أمد بها "الناتو" أوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بواسطة قذائف "لانسيت".
اعتبرت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يستحق السجن على الجريمة التي ارتكبها ضدّها، حسب ادعائها.
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية في أحد المواقع على خط التماس قضت على 14 من جنودها الذين استسلموا، مضيفا أن جنودا روس أصيبوا أيضا في الحادث.
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن فشل هجوم قوات كييف المضاد سيبرر للغرب وقف دعمه لفلاديمير زيلينسكي، وإجبار الأخير على المفاوضات مع روسيا.
أفادت مراسلة RT بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" تناول خلال اجتماعه يوم الخميس، الوضع الصعب الذي يمر به لبنان كدولة.
نشرت شبكة RT الإعلامية مجموعة من الوثائق، قالت إنها ذات الوثائق السرية التي تسربت من "البنتاغون" بشأن المحاولة الوشيكة للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد.
دعت الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وأعربت عن استعداد لبنان للتعاون مع القوات الأممية في الجنوب (اليونيفيل) لعودة الهدوء والاستقرار.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب الاجتماع الأمني المصغر "الكابينت" يوم الخميس، إن "إسرائيل ستضرب أعداءها، الذين سيدفعون ثمن عدوانهم".
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية ارتفع بنسبة 11.3%.
أكد الخبير التشيكي، بيتر كروغمان، أنه لن يتبقى من أوكرانيا سوى جزئها الغربي، إن لم يغير فريق الرئيس فلاديمير زيلينسكي، سياسته الاجتماعية في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة كييف.
تحقق وزارة الدفاع الأمريكية في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.
علق مستشار وزير التموين المصري السابق نادر نور الدين، على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حول إمكانية تحول مصر إلى مركز لتداول الحبوب الروسية.
توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة صحفية، أن يعزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار واليورو في ظل تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
أجرى علماء الفيزياء تجربة في المختبر واكتشفوا ما هو غير متوقع حيث دمر العلماء لفترة لحظة واحدة الزمكان (الزمان والمكان) المألوف لنا في سياق تجربة فريدة من نوعها.
استقبل متظاهرون بريطانيون الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بلافتات كتبوا عليها "لست ملكنا"، بعد تقارير أكدت ضلوع العائلة المالكة بتجارة الرقيق في حقبة الاستعمار.
أكد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، عدم صحة ما تردد بشأن اعتزام شركات من أمريكا وروسيا تقديم عروض لإنشاء مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء.
أطلق ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف "سيد النصر" مشيرا إلى أن النصر يتطلب الصبر، والأهم "تجنب الفخاخ وعدم التهور".
قال المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس النواب الإيراني مهدي محمدي، تعليقا على التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن معركة رمضان الحالي ستكون "حافلة بالمفاجآت".
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور جدانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن طرح خطة لإقامة دولة كونفدرالية بين بولونيا وأوكرانيا.
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن بلاده أدركت أن الغرب ليسوا أصدقاء، لهذا سوف تتعاون مع روسيا كما كان الأمر أثناء حقبة الاتحاد السوفيتي.
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن جيف لومبكين، المدير العام لشركة Raytheon الأمريكية للصناعات العسكرية، لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة.
قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن الوضع لا يبشر بالخير لمنتجي الدواجن في مصر.
قال مراسل RT فجر يوم الجمعة، إن انفجارات قوية هزت غرب مدينة غزة، أكبر مدن قطاع غزة.
يعتزم المواطن الروسي المحرر من السجون الأمريكية، فيكتور بوت، إرسال إرشادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تساعده بالبقاء حيا بالسجون الأمريكية التي ذاق فيها التعذيب والإهانة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، إن تحرك الجيش الإسرائيلي سيبدأ الليلة بشكل متزامن في الشمال والجنوب على ما يبدو، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان.
حمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيروت مسؤولية إطلاق "حماس" الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، في حدث وصفه بالخطير.
اعتقل جهاز الأمن الداخلي الليبي مجموعة من المواطنين "خرجوا عن الملة الإسلامية"، وعددا من الأجانب المروجين للأفكار المتطرفة.
أعلن مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس الموافق لـ20 أبريل الجاري.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن على الولايات المتحدة الأمريكية والتحالفات العسكرية مثل "الناتو" تحمل مسؤولية الأزمة في أوكرانيا.
أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قطاع غزة باستهدافها مساء يوم الخميس بصاروخ أرض – جو.
ذكرت وسائل إعلام أن روسيا والسعودية أرسلتا عدة إشارات للغرب دفعة واحدة بإعلان تخفيضات جديدة في إنتاج النفط، والتي دفعت أسعار النفط للارتفاع.
قالت مراسلة RT مساء يوم الخميس، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أصدر تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي.
أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس، وصافة الوضع بأنه "خطير للغاية".
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد يبدأ في الأسابيع المقبلة.
أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، وأكد أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي نشر إضافي لمثل هذه الأسلحة في أوروبا.
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنقرة، حيث سيبحث قضايا مختلفة بينها تطوير التعاون في مجال الطاقة، وصفقة الحبوب، والتسوية السورية.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تعريف رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هوبكنز للمرأة.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول غياب الحدود بين أوكرانيا وبولندا يتطلب توضيحا.
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه لا يوجد سبب يدعو دولة مثل ماليزيا إلى الاستمرار في الاعتماد على الدولار الأمريكي في جذب الاستثمارات إلى البلاد.
قتل ثلاثة معتمرين بينهم مصريان وأصيب 40 آخرون، في حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلهم في مدينة مكة السعودية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.
إذا كان لديك حساب على "يوتيوب"، فأنت بحاجة إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى من حملة بريد إلكتروني جديدة ضارة تحاول سرقة بياناتك الشخصية.
أفادت تقارير إعلامية لبنانية مسا الخميس، بأن ثلاث قذائف هاون على الأقل أطلقت على بلدة المطلة الإسرائيلية في الجليل الأعلى حوالي الساعة 7:15 مساء.
أعلنت فنلندا أنها ستشتري نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "مقلاع دافيد"، وذلك بعد انضمامها يوم الثلاثاء، وبشكل رسمي إلى حلف الناتو.
نمت المشاريع العملاقة بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وتركز الكثير منها مؤخرا في منطقة الخليج، وتوقعت شركات أن يشهد العالم قبل نهاية العقد أول مشروع ضخم بقيمة تتجاوز التريليون دولار.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.
رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن اعتبار أن "الأسمدة أو الحبوب لا تقع ضمن قائمة العقوبات" المفروضة على روسيا.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن المحادثات التي جرت بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بكين، تؤكد على أهمية الاستقرار، وأن الأمن في المنطقة محلي المنشأ.
زار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، السعودية لإجراء محادثات مع مسؤولين في المخابرات السعودية.
قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري خالد علي، يوم الاثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
قال الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي، خلال الإفطار مع أسرة مصرية، "طالما الناس في خير وسلام وأحسن حال، يبقى حلمي ماشي في طريقه، والحلم لسه مخلصش".
قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك والسفير السابق لكييف في ألمانيا، إن أحد أسباب فشل اتفاقيات مينسك هو "المصالح الأنانية" لألمانيا.
أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.
طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر "الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشرّ".
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن النزاع الأوكراني تحول إلى مواجهة خنادق صعبة.
هبطت البورصة المصرية بصورة ملحوظة، اليوم الخميس، واقتربت خسائرها من 2%، بعد استقرار نسبي أمس الأربعاء.
أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية نجمة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع أكثر من 120 ألف دولار أمريكي كرسوم قانونية لمحامي الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال الباحث والمحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، رفعت سيد أحمد، في حديث لـ RT، إن خيارات إسرائيل في الرد على "المقاومة محدودة وقدرة المقاومة على الصمود تزداد يوما بعد يوم".
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، إن اللقاء كان ممتازا.
أفاد مراسل RT بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف ردا على القصف الإسرائيلي للقطاع فجر الجمعة.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، سلسة تغريدات علة "تويتر" كشف من خلالها الأهداف التي قصفها الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة.
تناول المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أغلو بأنقرة العديد من القضايا الساخنة مثل أوكرانيا وصفقة الحبوب كذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن هو المسؤول الوحيد عن فشل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.
وصفت إيران مقتل اثنين من مستشاريها بضربة إسرائيلية في سوريا بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومثال صارخ على الاعتداءات المستمرة لكيان الاحتلال".
كشفت "بلومبرغ" عن اعتزام شركتين من أمريكا وروسيا تقديم عروض للجهات المعنية في مصر لإنشاء مفاعلات نووية سلمية صغيرة لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى 300 ميغاواط.
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن اقتصاد الجزائر يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدا أن الجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر، مساء اليوم، على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية مع روسيا على شراء 600 ألف طن إضافية من القمح الروسي.
لا يخلو التاريخ البشري من التلفيقات وأساليب الخداع التي يبلغ ببعضها مدى خطيرا رغبة في جني المرابح عن طريق الغش والاحتيال.
كشفت روسيا عن سيارة Moskvich-6 التي حصلت على تصميم عصري ومواصفات تقنية متطورة.
أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك (باخموت) إلى مدينة أفدييفكا في الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.
أعلن يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية عن سيطرة الوحدات الروسية على محطة السكة الحديدية في أرتيوموفسك (باخموت).
تسعى الولايات المتحدة إلى دق إسفين بين روسيا وتركيا من خلال الترويج للمعارضة التركية في الانتخابات وخلق "زيلينسكي جديد" منها، حسب موقع Haber7 التركي.
أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن وزارته لم تكن مستعدة تماما للسقوط السريع لحكومة أفغانستان في أغسطس عام 2021، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو".
ركز البيان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس، وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين، على مجموعة من النقاط الأساسية ومن أبرزها:
حذر الصحفي الصيني، أليكس لو في، من قرب انهيار الدولار الأمريكي إن لم تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام عملتها سلاحا ضد الدول التي لا تعجبها سياساتها.
أفادت صحيفة Gazette، بأن الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية، ألقت القبض على امرأة متحولة جنسيا، كانت تخطط لإطلاق النار في إحدى المدارس المحلية.
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معلومات حول طوله ووزنه بينما صرح أن مهنته "رجل أعمال" أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قرر قاضي المعارضات في مصر، حبس 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمنصة "هوج بول" التي تعد من أخطر قضايا الإنترنت في مصر.
اقتحم المتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا اليوم الخميس مبنا وسط العاصمة باريس يتضمن مكتبا لشركة الاستثمار "بلاك روك"، التي تعد أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة "لتردّي" الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
قال الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند إن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب جميع جرائم الحرب التي تنسبها المحكمة الجنائية الدولية إلى روسيا.
ألقت السلطات في مقاطعة تونج الشرقية بولاية واراب بدولة جنوب السودان، القبض على شرطي اقتلع عيني ابنته التي هربت مع عشيقها.
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