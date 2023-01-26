الفصل العاشر - ليوناردو

تاريخ النشر:26.01.2023 | 22:26 GMT |
ليوناردو يحكي قصة دراسته للاقتصاد وكيف حول طموحه الموسيقي لحقيقة في روسيا.
حصدت صورة متداولة للأميرة لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، مشروع قانون تعديل دستوري، يحدد شروط صحة الزواج، بما يمنع زواج المثليين.
تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد أكبر أباطرة تجارة المخدرات بقرى مركز المحلة، بعد أن ذاعت شهرته في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
حقّق العالم الروسي، مكسيم نيكيتين اختراقة ، في دراسة الحمض النووي البشري. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على عملية تقدمنا في العمر ويكشف عن أسرار ذاكرتنا.
فر ضباط وجنود اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقيت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.
قامت روسيا بتوسيع قائمة العملات الأجنبية المدرجة في بورصة العملات الروسية منذ وقت ليس ببعيد، وكان من بينها الجنيه المصري والريال القطري والدرهم الإماراتي.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مفاجأة في العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، حيث رفضت تل أبيب مؤخرا طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بنقل صواريخ مضادة للطائرات إلى أوكرانيا.
بعد إعلان الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات حديثة من طرازي "أبرامز" الأمريكي و"ليوبارد" الألماني تساءل كثيرون عن مدى قدرة هذه الأسحلة في قلب موازين المواجهة العسكرية.
أعلن وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، ورئيس البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، عن كشف أثري جديد يعود إلى الأسرة الخامسة من مصر القديمة.
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "يقود أكبر إصلاح ثقافي في تاريخ المملكة" ويصفه بـ"شخصية تاريخية حقا على المسرح العالمي".
قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن دبابة M1 Abrams الأمريكية تعاني من مجموعة من المشاكل.
تحدثت مجموعة من خبراء الاقتصاد عن مفاجأة كبرى من المتوقع حدوثها حول سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة في مصر.
سيتمكن روبوت "ماركر"، الذي سيدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في فبراير، من اكتشاف وضرب المعدات الأوكرانية تلقائيا، بما في ذلك دبابات أبرامز الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية.
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.063 مليار دولار عام 2021.
وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عدة نصائح للجمهور للوقاية من أخطار "الفحم والحطب" بعد وفاة ثلاثة أشخاص بسبب ذلك.
وصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، حكومة كييف بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.
قال المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك إن الغرب جعل من أوكرانيا ساحة تدريب ونقطة انطلاق للمواجهة مع روسيا، وإن الصراع لا يدور "من أجل أوكرانيا" وإنما "من أجل مصالح الغرب".
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن نظام كييف سيفقد قريبا أي منفذ له مطل على البحر.
استبعد ماتياس فارنيغ المدير التنفيذي لشركة Nord Stream AG، وجود أية مسؤولية لروسيا في موضوع تفجيرات خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مسيرة "انتحارية" روسية من طراز "لانتسيت" بتدمير مدفع هاوتزر أمريكي M-777 تابع للقوات الأوكرانية قرب مدينة كريمينايا في لوغانسك.
أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.
أعلن أحد المكاتب العقارية في مصر عن مزاد علني لبيع أرض ملاهي السندباد البالغة مساحتها 6011.85 مترا مربعا، في شارع جوزيف تيتو بحي النزهة بالقاهرة.
كما هو الحال مع أي مرض، كلما لاحظت العلامات باكرا، كانت التدخلات الطبية أكثر نجاعة، لكن بعض الحالات، على غرار سرطان البروستات، قد لا تظهر أعراضه واضحة في بدايته.
أكد مسؤول في دونيتسك أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوغليدار الواقعة على محور جنوب دونيتسك، وتواصل القتال ضد الوحدات الأوكرانية هناك.
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاتهامات التي وجهت له، بالتسبب في رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام السابق.
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه لا يوجد ما يدعو للسرور في إمداد أوكرانيا بالدبابات، وبأنه لا يفهم أولئك الذين مستعدين للصراخ ابتهاجا بحقيقة إرسال الدبابات الآن.
صرح بابا الفاتيكان، فرنسيس، بأن المثلية الجنسية لا تعتبر جريمة، بل هي خطيئة، ووصف القوانين المناهضة للمثلية الجنسية بـ "غير العادلة".
أكد الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريجين، أنه يُمكن للدبابات الأمريكية "أبرامز إم 1" إطالة أمد القتال فقط، وتأخير موعد هزيمة أوكرانيا.
شهدت محافظة الإسكندرية في مصر إطلاق أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نجم باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بات على أعتاب الانتقال لنادي الهلال السعودي.
كشف تقرير صحفي، عن كواليس جديدة عقب فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل نهائيات كأس العالم 2022.
أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني أن برلين قد تفكر في تزويد كييف بطائرات مقاتلة في حال لم ينجح توريد دبابات "ليوبارد2" إليها.
أعلن السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفيتي، نيكيتا خروشوف منذ 60 عاما أن الاتحاد السوفيتي يمتلك أقوى سلاح في العالم.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المواجهة المرتقبة في ساحات المعارك مع دبابات ليوبارد الألمانية.
قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتابولوف إن دبابات "ليوبارد 2" الألمانية أقل فاعلية من دبابات T-90 الروسية.
أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، أن التطورات في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تكون حاسمة في الأشهر المقبلة.
اقترحت دولة أوروبية إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاعتقادها بأن هذا النوع من الأسلحة المثيرة للجدل يمكن أن يساعد القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.
يمتلك الجيش الروسي شتى الوسائل للتصدي الفعال لأحدث الدبابات الغربية التي بينها أحدث نماذج دباباتي "ليوبارد 2 آ 6" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية.
أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تهريب مخدرات ضخمة بقيمة نحو مليون ونصف المليون شيكل خلال الأسبوع الجاري بالمنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.
أعلنت مصر والهند عقد لجنة مشتركة حول مكافحة الإرهاب على نحو منتظم لتبادل المعلومات وتنسيق الجانبين في محاربة الإرهاب.
كشف النائب اللبناني أديب عبد المسيح أن عددا من النواب تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل داخل قصر العدل، فيما يحاول المعتصمون الدخول إلى مبنى قصر العدل.
فجر الصحفي الإيطالي باولو زيلياني قنبلة مدوية، وكشف عن مزيد من التفاصيل عن تبعات العقوبة المفروضة على نادي يوفنتوس، التي تم بموجبها خصم 15 نقطة من رصيده عن الموسم الجاري.
أعرب بنجامين فرانكلين العالم الموسوعي وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة في 26 يناير 1785 عن امتعاضه من أن يكون النسر الأصلع رمزا لأمته.
كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" عن امتلاك مصر لمدفع الهاوتزر K9 Thunder المزود بمدفع عيار 155 ملم والقادر على إطلاق مجموعة من 50 طلقة شديدة الانفجار، وذخائر دقيقة التوجيه.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة".
كشف االمفكر السياسي المصري مصطفى الفقي أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شعر بقرب نهاية عصره، وكان مهيئا لتولي الجيش زمام الأمور.
أعلنت حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس، حسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في بعض المناطق.
علق النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على الظاهرة غير المعهودة التي شهدتها مدينة كييف وتمثلت في تحليق أسراب ضخمة من الغربان فوق أحيائها.
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، انهيارا غير مسبوق، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 60500 ليرة.
هاجت مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، قبيل انطلاق مواجهة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها رصدوا انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه الكهرذرية.
أعلن وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، عن تفاصيل كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، بواسطة البعثة التي يترأسها.
اعتبر الباحث والناشط المصري، محمد صلاح، أن العالم يستعد حاليا لموجة ثانية من الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الجولة يبدو أنها ستكون حاسمة.
تفاقمت الأمور في العاصمة الإسبانية قبل مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو في كأس إسبانيا، وذلك بعد توجيه جمهور "الروخي بلانكوس" رسالة "مستفزة" لنجم الريال فينيسيوس جونيور.
كشفت صحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفاصيل الوضع التجاري الحقيقي بينها وبين كل من مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة.
صعد نادي اتحاد جدة لنهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمتهما اليوم الخميس، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الدور نصف النهائي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ظاهرة فرار الجنود الأوكرانيين من الجبهة.
أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء يوم الخميس، بيانا ردت فيه على البيان المشترك لممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بجنيف.
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و500 ألف نسمة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مدفعية اللواء 3 الروسي في دونيتسك بتدمير مخبأ للمسلحين الأوكرانيين، بعد أن اكتشفه مشغل طائرات بدون طيار تابع للواء.
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس، الاستقالة رسميا والرحيل عن إدارة ملفاتها المتعلقة بالموسم الكروي 2022-2023، قبل نهايته بستة أشهر تقريبا.
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، بأن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من دبابات "ليوبارد - 2 " سيعتبر استخداما للقنابل النووية القذرة.
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية.
لن تسمح الوسائل الجديدة الروسية للحرب الإلكترونية للمسيّرات الأوكرانية بالعمل فوق الحد الأمامي، كما لن تسمح لها بالاقتراب منه إلى مسافة تقل عن كيلومتر واحد.
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة إلى سوريا بلا مقابل، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسبب "قانون قيصر" الأمريكي.
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنه حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستبقى قادرة على تحقيق النصر.
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف ذكي يتوقع له أن يعيد هواوي إلى رأس قائمة مبيعات الأجهزة الذكية.
قالت الصحفية الأمريكية ميسي رايان، في مقالة نشرتها "واشنطن بوست"، إنه على الرغم من التهديد بمعاقبة السعودية لخفضها إنتاج النفط، لم تتخذ واشنطن أي إجراء لتحقيق ذلك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز M777 وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.
تحت العنوان أعلاه، كتب يوري زايناشيف، في "فزغلياد"، حول العواقب التي ستترتب على خسارة أردوغان الانتخابات الرئاسية القادمة.
أزمة كبيرة أثيرت في مصر خلال الساعات الماضية، بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن منصبه بالجبلاية.
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا.
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن الهند وباكستان اقتربتا من حرب نووية في فبراير من عام 2019، وأن تدخل الولايات المتحدة منع التصعيد.
نشرت السفارة الأمريكية في موسكو عبر "تويتر" أول صورة للسفيرة الجديدة لين تريسي بعد وصولها إلى العاصمة الروسية فجر الخميس.
قال يان غاغين، مستشار الرئاسة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن اقتحام أوغليدار يترافق بصعوبة لوجود عدد كبير من مناجم الفحم المتشعبة ومرافق البنية التحتية تحت الأرض.
أثار فيديو تعليق الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق على واقعة حرق نسخة من القرآن في السويد، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
تمكن عيدي أمين من الاحتفاظ بالسلطة لمدة 8 سنوات فقط، ومع ذلك برز كواحد من الرؤساء "المشاغبين" في القارة الإفريقية، علاوة على اشتهاره بتعليقاته اللاذعة وسخريته الصادمة من خصومه.
غير زلاتان إبراهيموفيتش رأيه بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي ويعتقد الآن بأنه أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، لكن المهاجم السويدي انتقد احتفالات زملاء ميسي بعد تتويجهم بمونديال قطر.
شكك الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستحترق كما احترقت في العراق وغيره من مناطق العالم.
وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، معتبرا أنها "سرقت"، بعد أن أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك في 2011.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن التعديلات الوزارية التي قام بها فلاديمير زيلينسكي على حكومة كييف خير شاهد على المحنة التي يمر بها رئيس البلاد .
قتل شمّاس وأصيب آخرون بجروح أحدهم كاهن إصابته خطرة، في هجوم يرجح أنه إرهابي استهدف كنيستين متجاورتين في مدينة ألخيسيراس جنوب إسبانيا، نفذه مسلح بساطور.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الجيش الروسي شن هجوما ناجحا على مواقع لقوات كييف قرب بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، وسيطر عليها.
هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بليلة الرغائب، التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب من كل عام على التقويم الهجري.
قتل جمل رجلا يعمل حارسا في أحد مستودعات الصيد في مقاطعة أومسك في سيبيريا، بعد أن صفعه الأخير في محاولة لطرده من ساحة المستودع.
نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا تحدث فيه عن شاب عراقي يدعى فلاح حسن، يمتهن أخطر مهنة في العالم.
كشف وزير المالية السابق في بولندا ياتسيك روستوفسكي عن خطة لدعم ضم أوكرانيا إلى روسيا حال هزيمة كييف في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
انهارت قبة سيدي الأربعين الأثرية الشهيرة بمنطقة شارع عبد المجيد اللبان، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.
نشرت الخبيرة لطيفة الدلهان، لائحة الوظائف التعليمية وإطار العمل التي أصدرتها وزارة التعليم في السعودية.
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، عن تدمير مقر قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه.
حذرت الخارجية الروسية من أن ظهور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا لن يأتي إلا بمواجهة جيوسياسية في المنطقة وسيزيد من حدة التناقضات القائمة هناك.
ضرب زلزال اليوم مناطق متفرقة من مصر، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم الأربعاء هزة أرضية على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد.
أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس تلقت طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب القوات الفرنسية من البلاد، في غضون شهر.
أفادت مراسلة RT فجر الجمعة بأن صفارات الإنذار تدوي جنوب عسقلان جنوب إسرائيل.
يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي، حيث يلاقي الاتحاد اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
أكد وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي أنه لا أساس من الصحة لنية الحكومة بيع شركة مصر للطيران.
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