الفصل السادس والعشرون - روبن

تاريخ النشر:25.05.2023 | 18:32 GMT |
آخر تحديث:25.05.2023 | 18:34 GMT |
روبن يحكي قصته مع المطبخ التي بدأت من بوينس آيرس حتى وصلت به إلى موسكو.
أعلنت السلطات الإماراتية مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي في دبي.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي أن روسيا تجري محادثات بشأن إقامة منطقة حرة مع مصر.
دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية دعوات لمقاطعة قرار وزارة الأوقاف، بتخصيص وقت من 3 إلى 5 دقائق لـ"الصلاة على النبي" بعد صلاة الجمعة المقبلة.
نشرت مجموعتا الهاكرز RaHDit و Zarya، بيانات حصلتا عليها من مصادر في الحكومة البولندية، عن مسلحين ومدربين من "الفيلق الأجنبي الجورجي" يقاتلون ضد روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، دراسة جديدة تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام مع إسرائيل في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن دراسة إسرائيلية جديدة تشير إلى تحسن الموقف تجاه اليهود واتفاقية السلام مع إسرائيل في الكتب المدرسية التي تدرس في مصر.
اعترفت أليونا شيفتسوفا، مستشارة قائد القوات البرية الأوكرانية، أنه بعد تقارير عن إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نشرت صورة قديمة معه على شبكة الإنترنت.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير زوارق أوكرانية مسيرة حاولت شن هجوم على سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود قرب مضيق البوسفور.
ليس هناك شك في أن الشبكات الاجتماعية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، لكن كيفية استخدامها قد يكون لها تأثير هائل على نومنا.
ذكرت وسائل إعلام، أنه بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة تدريبية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
تعمل روسيا حاليا على إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الروسية في مصر، والتي توصف بأنها أكبر مدينة صناعية روسية في مصر.
صدرت عن الرئاسة الأوكرانية تصريحات متضاربة حول موعد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في دونباس
أعرب فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد بغدودة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة للمصارع لتلقي منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
قال مصدر مطلع لوكالة "تاس" إن سلطات كييف قد تلجأ إلى استفزاز بتفجير منشأة تخزين بالوقود النووي المستهلك في خاركوف، من أجل إلقاء اللوم على موسكو لاحقا في ذلك.
كشفت سلسلة من الدراسات العلمية أجريت في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن خطر محدق يتسبب في نفوق جماعي لقنافذ البحر السوداء في البحر المتوسط، وخليج إيلات بالبحر الأحمر.
صرح الخبير العسكري والعقيد المتقاعد دانيال ديفيس بأن الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" سيتم تدميرها مثل الطائرات الأوكرانية من طراز "ميغ-29" إذا ما نقلت إلى ساحة المعركة.
قال زياد النخالة أمين عام "الجهاد الإسلامي"، إنه يجزم بأن التهاون في استخدام الاتصالات من قبل قادة "السرايا"، كان السبب الرئيس في الوصول إليهم من قبل الجيش الإسرائيلي واغتيالهم.
تمكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 145 ألف لاجئ سوداني فروا إلى مصر منذ بدء الصراع المسلح الذي يشهده السودان.
قالت وزيرة دفاع لاتفيا إينارا مورنيتسيه، إنه "لا يجوز للدول الغربية أن تتوقع أن تتراجع روسيا عما أقدمت عليه في الوقت الراهن".
أصيب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني خلال هجوم صاروخي روسي بالقرب من خيرسون أوائل مايو الجاري.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، سيعين يوم الخميس قائد سلاح الجو الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال مارك ميلي.
كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار في مصر، عن قبول المجلس الأعلى للآثار، 8 قطع أثرية بمنطقة شِبراخيت من أحد المواطنين - حفيد رئيس الجالية الإيرانية - في العصر الملكي.
حرص النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على وداع زملائه الأربعة روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا الراحلين عن الريدز مع نهاية الموسم الحالي.
طالب عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار، الحكومة بتعديل سعر الإقامة السنوي للأجانب ليكون على الأقل 500 دولار سنويا.
نشرت صحيفة "رودونغ سن مون" الكورية الشمالية، صورة ظهر فيها الزعيم كيم جونغ أون راكعا، أمام قبر مسؤول عسكري، وهو أمر غير مسبوق، ويظهر أهمية الشخص الراحل.
قال يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك بالإنابة، إن إصابة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، تؤكد فعالية أداء القوات الجوية الروسية، وحيّدت قائدا عسكريا بارزا في نظام كييف.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن واشنطن فقدت الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط في حل القضية الفلسطينية.
تحتفظ منظمة الصحة العالمية بقائمة من "الأمراض ذات الأولوية" التي يمكن أن تسبب الوباء القاتل التالي.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" أن 3.3 مليون شخص من مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي يعانون الفقر.
قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث".
افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز في مدينة مرسى علم، من خلال تقنية البث المباشر.
قال مصدر عسكري مطلع، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-350" (فيتياز) أسقطت لأول مرة طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي دون مشاركة بشرية
نفت مصادر في جهاز الاستثمار بسلطنة عمان لـRT صحة الأخبار القائلة إن الجهاز يخطط لضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء، 3 مظليين إسرائيليين بعد أن حلقوا فوق المستوطنات وقرب الحدود اللبنانية.
أعلنت السعودية وكندا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعة استمرت 5 سنوات. فما كان سبب انقطاع هذه العلاقة؟
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي ثلاثيني في دبي بعد طعنه، مشيرة إلى أن السلطات المحلية تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
سجلت كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا أعلى مستويات للعبودية في العالم حسب "مؤشر الرق العالمي"، الذي لفت إلى تدهور الحريات عالميا منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات.
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم تحويل اللاعب ساميت أكايدين للجنة الانضباط، بداعي البصق على المصري محمود حسن (تريزيغيه)، خلال سجود الأخير على أرض الملعب.
قتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد أن ضغط شرطي أبيض يدعى ديريك شوفين على رقبته بركبته إلى أن فارق الحياة اختناقا.
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.
أصدرت منظمات حقوقية تحذيرا من السفر إلى ولاية فلوريدا، بعد أن وقع حاكم الولاية رون ديسانتيس على العديد من مشاريع القوانين لمكافحة الأنشطة المتعلقة بالمتحولين جنسيا.
جاء في مقال نشرته صحيفة "إكسبريس" النمساوية أن الإنتاج الكثيف لدبابات " تي – 90" المطورة بات مشكلة رئيسية تؤرق الغرب
قال مرشح الانتخابات الرئاسية التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إن مشروع إنشاء مركز لاستقبال الغاز الروسي في تركيا وتصديره إلى المستهلكين في العالم، يهدد استقلال البلاد في الطاقة.
قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيز)، صباح اليوم الخميس إن سفينة "شين هاي تونغ 23" جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل، وأن زوارق القطر تحاول تعويمها.
شارك وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الخميس، في إزاحة الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى الدقيقة التي طورتها وزارة الدفاع الإيرانية.
أكد مصدر إعلامي سوداني لـRT اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة "ميغ" في منطقة المنصوره في أم درمان، لافتا إلى أنه تم القبض على أحد الطيارين وجار البحث عن الطيار الآخر.
أكدت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني، مارين لوبان، أن استفتاء عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 كان شرعيا وقانونيا، وعكس رغبة سكان الجمهورية.
كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخطوة الحاسمة التي قام بها طاقم سفينة الاتصالات والاستطلاع الروسية.
كشف تقرير صحفي إسباني، عن لقاء تم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع زملائه السابقين في صفوف برشلونة، خلال تناول العشاء.
توفي الطفل الصغير، جايدين لاميرتون، أحد مشجعي وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والقادة الجمهوريين في الكونغرس حول رفع سقف الدين، تسير بشكل مثمر.
قال حزب الشعوب الديمقراطية الكردي إنه سيعلن يوم غد الأربعاء قراره بخصوص استمرار دعم كيليتشدار أوغلو في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تعاونه مع أوميت أوزداغ.
حذر الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو، في مؤتمر "هرتسليا" للأمن، من التقارب بين إيران ودول المنطقة خاصة السعودية ومصر.
أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبدالفتاح، أن سلطنة عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع مصر بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أعلنت السعودية وكندا اليوم الأربعاء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، بعد قطيعة بين الرياض وأوتاوا منذ عام 2018.
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.
قالت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، إن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انتهى في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.
يستخدم الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة مسيرات جوية ذات تصميم مميز لخداع الدفاعات الجوية الأوكرانية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا للطرح بالبورصة، مؤكدا أنه يتم تنفيذ استثمارات لزيادة الناتج المحلي.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين يقودون الولايات المتحدة لطريق خطير وذلك في تعليق له على أزمة الدين في البلاد.
يدخل الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، قائمة أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
قال رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، إنه أصيب ثلاث مرات أثناء "تنفيذ مهام خاصة في دونباس".
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس قد بدأ بالفعل.
رجّحت الإدارة الأمريكية ضلوع الاستخبارات الأوكرانية في هجوم الطائرتين المسيّرتين على أحد مباني الكرملين في موسكو مطلع الشهر الجاري.
كتب الصحفي بريدلي ديلفين أنه من الممكن أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة على بلاده بسبب الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية.
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال في القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بعدم ضياع الوقت في عمل المشروعات الكبرى.
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر كوديليا، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن مشاركة قوات خاصة بريطانية بعمليات سرية في 19 دولة.
أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر مختلفة عن إصابته بضربة روسية.
لقد "انتهت اللحظة الغربية"، ويتحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
كشفت وزارة الأوقاف المصرية، أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه.
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن أولى صفقات ناديه الصيفية والتي ستدعم خط دفاعه بالأساس بلاعب قديم.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادة الدول الإفريقية بحلول "يوم إفريقيا" الذي يصادف 25 مايو من كل عام.
أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني.
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن رد الفعل الإثيوبي على بيان الجامعة العربية المؤيد لمصر وموقفها إزاء قضية سد "النهضة"، ليس الأول من نوعه.
أعلنت الخارجية التركية أن الوزير، مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران حول سوريا في موسكو.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول خطوة أخرى قام بها الغرب لسرقة الأموال الروسية المودعة لديه، الحكومية والخاصة.
وصلت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم إلى إيران، حيث بحثت مع نظيرها الإيراني محمد رضا فرزين تطوير التسويات الثنائية بالعملات الوطنية، وفقا لوسائل إعلام.
وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.
برأت محكمة في جنيف المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده.
أعلن المقاتل السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، الحاصل على الجنسية الروسية، رسميا التخلي عن جنسيته الأمريكية بسبب رفضه سياسة واشنطن.
أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الأربعاء، ترشحه لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة من أجل قيادة "العودة الأمريكية العظمى".
تستعد مصر لافتتاح مشروع قومي ضخم يحمل ثروة كبيرة للبلاد، حيث تخطط الحكومة لافتتاح مجمع لإنتاج ألواح الكوارتز.
أكدت "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة ليفربول تهتم بضم الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، بالرغم من أن قدومه قد يفجر أزمة مع نجمه المصري محمد.
أظهرت لقطات وزارة الدفاع الروسية أعمالا قتالية لوحدات المدفعية ذاتية الدفع التابعة للقوات المحمولة جوا تدمر قوات ومعدات وتحصينات للعدو في الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
فرض نادي إسبانيول "الجريح" التعادل على ضيفه أتلتيكو مدريد (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
انتزع فريق برايتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر سيتي (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أعلن رومان يميليانوف، وزير الطوارئ في مقاطعة كالينينغراد الروسية، استئناف انتشال ذخائر بارجة ألمانية أغرقها الأسطول السوفيتي سنة 1945، قبالة ساحل بالتيسك في المقاطعة.
أطلقت حملة الرئيس الأمريكي السابق ترامب إعلانا جديدا يستهدف منافسه الجمهوري في الرئاسة رون ديسانتيس بعد وقت قصير من إعلان حاكم ولاية فلوريدا انضمامه إلى السباق الرئاسي 2024.
هاجمت وزارة الخارجية المصرية بيان إثيوبيا الصادر أمس الاثنين، تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توظيف السلاح وملف إيران النووي للتقريب بين تل أبيب والرياض.
كشف بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن مصر هي سادس أكبر مساهم بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنها لا تعرف كيف حصلت المجموعات التخريبية التي تسللت إلى مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، على المدرعات والأسلحة الأمريكية التي استخدمتها في الهجوم.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا ولينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول العملية المتقنة التي أدت إلى تصفية 70 إرهابيا.
صرح رئيس هيئة قناة السويس بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 خلال عبورها للقناة قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.
يخطط مشجعو نادي إشبيلية لمقاطعة المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 37 للدوري الإسباني لكرة القدم، احتجاجا على إلغاء طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور.
أعلنت واشنطن أنها "تحقق" في استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية لاستهداف أراضي روسيا، وذلك رغم فيديوهات وزارة الدفاع الروسية للمدرعات والأسلحة الأمريكية المدمرة في بيلغورود الروسية.
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