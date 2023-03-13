الفصل السادس عشر - هولي

تاريخ النشر:13.03.2023 | 15:02 GMT |
هولي تحكي تفاصيل بناء أسرتها وتأسيس روضة للأطفال في موسكو.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليار دولار في بنك "سيليكون فالي" المفلس.
أغلق المشرعون في ولاية نيويورك يوم الأحد "سيغنتشر بنك" (Signature Bank) وذلك بعد يومين فقط من إغلاق سلطات كاليفورنيا "بنك سيليكون فالي"، في انهيار أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية.
انتقد زعيم حزب Todenhöfer الألماني، يورغن تودنهيفر، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن الحركة السلمية في ألمانيا، تؤيد قتل وتعذيب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس.
أعلنت الإمارات وقف شراء منظومات دفاعية من إسرائيل عقب تصرفات وتصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش.
انتشرت تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة رجل أعمال أردني يبيع زجاجة الزيت بـ10 جنيهات، وكيلو السكر بـ15 جنيها لدعم المصريين.
هاجم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، منتقديه وخاصة العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، محذرا من زلزال جديد مدمر.
قال رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إنه شاهد جثة الرئيس الراحل صدام حسين مرمية بين منزله وبيت نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه على يد السلطات العراقية.
أكد الكاتب الصحفي المصري، مصطفى السعيد، أن معركة باخموت تمهّد لعالم جديد سينهي أحادية القطب في العالم، وأن الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا يوضح أهمية المدينة.
أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إبراهيم العربي، تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب.
زفت اليوم الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على السيد جميل ألكسندر ترميوتس، في مراسم تراثية وملكية أردنية مهيبة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أثار استخدام الجيش الروسي لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية خلال قصف مواقع في مختلف أنحاء أوكرانيا، الرعب في الولايات المتحدة وحلفائها بسبب عدم امتلاكها لصواريخ مماثلة.
اعتقلت الشرطة في مقاطعة أونتاريو الكندية، طالبا في إحدى المدارس الكاثوليكية، بسبب معتقداته المسيحية، وتأكيده أن الله خلق جنسين فقط، وأنه لا وجود للجنس الثالث.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" يوم الأحد، بأن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وفد إسرائيلي لحضور حدث سياحي أممي في العلا.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين، أن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه الأسبوع الفائت.
قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، في بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تفيد بأنه "لا ينبغي لروسيا الانتصار في صراعها مع أوكرانيا".
أعلن الحساب الرسمي للـ"بلوغر" المصرية سارة محمد، أنها فقدت بصرها بشكل نهائي وضيّعت آخر فرصة لها في استعادة نظرها، بعد تعرضها لإطلاق للنار.
تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.
جاء في بيان صدر عن حكومة الهند موجه إلى المحكمة العليا، أن سلطات البلاد تعتقد أن إلغاء تجريم زواج المثليين لا يمكن أن يكون بمثابة أساس لمتطلبات الاعتراف القانوني بهذا الزواج.
انتقد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعددا من السياسيين الأوكرانيين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في تبليسي.
حددت محكمة جنح العجوزة بمصر جلسة 19 مارس للنطق بالحكم على الدكتورة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة.
أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها إلى ازدياد الخلافات بين واشنطن وكييف حول شبه جزيرة القرم وأرتيموفسك (باخموت) وتفجير أنابيب "السيل الشمالي".
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا حالة انزعاج عقب تداول فيديو يظهر قيام جنرال تركي بجمع أكواب الشاي الفارغة، أثناء اللقاء الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا بمقر حلف الناتو.
كشف ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر عن الجبهة الثانية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فتحها ضد روسيا.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الأنباء عن "فسخ الإمارات صفقة دفاعية مع إسرائيل نظرا لضعف سيطرته على حكومته".
تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، عن تصريحه الذي قال فيه إنه "يفضّل ديكتاتورية آمنة على فوضى غير محمية".
تعرضت فيلا نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في شرقي القاهرة، للسرقة حسبما أفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات الجارية ضد الإصلاح القضائي.
في جبال واساتش بغرب الولايات المتحدة على المنحدرات فوق بحيرة تغذيها الينابيع، يقطن كائن حي عملاق واحد يوفر نظاما بيئيا كاملا تعتمد عليه النباتات والحيوانات لآلاف السنين.
أكد المتحدث باسم الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني، يورغن تريتين، أن الحزب الجمهوري الأمريكي يتوقع هزيمة الديمقراطيين، وهذه علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لكييف.
تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.
أثارت تغريدة نشرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر حول روسيا، ردود فعل صاخبة بين المستخدمين الذين انتقدوا المسؤولة الأوروبية على تهورها.
أكد روجر سميث، بمقال لصحيفة American Thinker أن واشنطن ترسل أسلحة تم تنسيقها إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم لكييف سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي.
أعلن نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن السيارة الكهربائية المحلية "توغ" ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.
تحدث خبير مصري عن أهمية مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة المصرية التي ستصل من روسيا، مؤكدا أنها تأتي ضمن سعي البلدين لتوفير أعلى درجات الجودة و السلامة للمحطة.
تشير التحريات حول مُطلق النار على أتباع حركة "شهود يهوه" في ألمانيا إلى أنه رجل مهزوز، وشخصية مريبة.
فقدت مصر اثناء حرب الاستنزاف في 9 مارس عام 1969 جنرالها "الذهبي" عبد المنعم رياض، وكان في ذلك الوقت يتولى رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية.
اعتبر الصحفي سيمور هيرش، صاحب المقال الاستقصائي عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي"، أن كراهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيطرت على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتفكيرها.
قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نصف مليون دولار إلى أهالي حوارة كتعويض لهم بعد الأضرار التي لحقت بهم بفعل هجوم المستوطنين الإسرائيليين على البلدة منذ أسابيع.
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أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع روسيا في أوكرانيا.
أكد صلاح حامد محروس، والد النجم المصري محمد صلاح، سرقة فيلا نجله في القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لديه المعلومات الكاملة عن السرقة نظرا لتواجده خارج مصر.
اتهم رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وغيره من السياسيين الأوكرانيين بدعم الاحتجاجات في تبليسي.
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري لبلاده في شمال سوريا "ليس احتلالا"، وأن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا.
تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
نشرت مجلة "أرميسكي ستاندرارت" (معيار الجيش) الروسية مقالا بعنوان "عصر تيرميناتور" حيث حلل كاتبه فلاديمير غونداريف إمكانات مدرعة "ترميناتور" الروسية لدعم الدبابات.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تطور العلاقات المصرية الإيرانية، بعد عودة العلاقات بين إيران والسعودية.
قال الديوان الملكي المغربي اليوم الاثنين إن بيان حزب العدالة والتنمية الأخير بشأن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يتضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة.
أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة السعودية، في أن شعار الدولة السيفين والنخلة للأول، من حرير مذهب أسفل العلم تحت السيف.
قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن هناك "معلومات مؤكدة بأن إثيوبيا لا تستطيع حجز المياه عن مصر فترة طويلة"، وأن توربينات سد النهضة لا تعمل بشكل جيد.
إن الطريقة الرئيسية لواشنطن في إخضاع دول العالم هي زعزعة استقرارها الداخلي من خلال محاولات الانقلاب، كما الحال الراهن في جورجيا.
أخطر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنازل الإمارات عن طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لصالح قطر.
منذ لحظة الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران بدأ ترحيب الدول المختلفة والاشادة بما جرى يأتي من كل حدب وصوب.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن إيران حطمت الرقم القياسي العالمي في زرع 100 ألف شجرة خلال أقل فترة زمنية ممكنة.
أكد الصحفي الاستقصائي، سيمور هيرش، أن واشنطن تسعى بنشر معلومات "استخبارية جديدة"، إلى صرف انتباه الرأي العام عن ضلوعها في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا.
اعتبر دونالد ترامب الابن أن البنوك مثل "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" ما كانت ستفلس لو لم تغلب الاعتبارات الإيودلوجية كالتنوع والمساواة بين الجنسين على "الحس السليم" في إدارة الأعمال.
حذر موقع "أكسيوس" من أن النظام المصرفي الأمريكي سيواجه أزمة كارثية إن فشلت الإدارة الأمريكية في إنقاذ مودعي مصرف "وادي السيليكون".
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وجه نجم نادي النصر السعودي السابق، فهد الهريفي، انتقادات لاذعة لقائد "العالمي" الحالي، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن النصر أخطأ بالتعاقد مع النجم البرتغالي.
نصح رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف، كل من يفكر في تغيير جنسه، بالتحدث في البداية مع رجال الدين ومع المسلمين الآخرين ومع إمام الجامع.
أظهرت لقطات للأقمار الصناعية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية ذوبان نهر Thwaites الجليدي "نهر القيامة" ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية.
في غضون شهرين فقط اتهم لاعبان شهيران بالاغتصاب، البرازيلي داني ألفيش من قبل شابة زعمت أنه اعتدى عليها في ملهى في برشلونة، والمغربي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب فتاة في منزله بباريس.
أكد البنك المركزي المصري أنه لا تداعيات سلبية على القطاع المالي المصري على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي.
كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه إذا قررت الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في الهجوم على شبه جزيرة القرم الروسية، فإنها ستفعل ذلك بثلاثة طرق.
كشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو غرفة شركات السياحة في مصر ناصر ترك، عن إيقاف 180 معتمرا بمطار القاهرة خلال سفرهم للعمرة قائلا: العمرة مش تذكرة.
أكد الصحفي ستيفن برين، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز" أن كييف قد تحاول شن هجوم على شبه جزيرة القرم الروسية بدعم من الولايات المتحدة، مما قد يتسبب بكارثة لأوروبا.
نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ما ورد في تصريح لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقات مبدئية لتبادل السجناء.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين تنوي عقد اجتماع رفيع المستوى لملوك دول الخليج والمسؤولين الإيرانيين في بكين في عام 2023 الجاري.
لا تصلح المدرعات المدولبة التي يورّدها الغرب إلى نظام كييف لخوض عمليات حربية حقيقية في أوكرانيا.
رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا،، على البيان الذي أصدره ريال مدريد وأعلن فيه أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه الكتالوني "طرفا متضررا" فور استئناف الإجراءات.
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخين مجنحين من غواصة، قبل ساعات من بدء مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.
أثارت قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى منطقة الشرق الأوسط جدلا في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.
كشف مستشار وزير التموين في مصر لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، تفاصيل العثور على منجم إيقات بصحراء مصر الشرقية.
كشف الدليل الإرشادي لاستخدام علم المملكة العربية السعودية التنسيق الرسمي للعلم السعودي، شمل تعديلات جديدة تم اعتمادها مؤخرا.
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.
فشلت شركة "Relativity Space" السبت 11 مارس في إطلاق صاروخ إلى الفضاء تم إنتاج 85٪ منه، بما في ذلك محركاته، بطباعة ثلاثية الأبعاد الضخمة في مقر الشركة بكاليفورنيا.
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن استمرار إيران في تطوير قدراتها النووية يقلق الرياض، ودعا طهران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبارزة غير عادية بين قردين وأستاذ صيني للفنون القتالية، فيما وقف السياح يشاهدون المواجهة.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية ستبرم اليوم الأحد صفقة بقيمة 35 مليار دولار لشراء طائرات "بوينغ" تجارية لصالح شركة طيران حكومية جديدة.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن الوضع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) صعب للغاية وكييف تواصل إرسال التعزيزات إليها، فيما تستمر القوات الروسية بتقدمها في المدينة.
اكتشف العلماء المزيد من "فيروسات الزومبي" حيث يؤدي الاحترار العالمي إلى ذوبان الجليد الدائم وكشف الأمراض القديمة.
علق خبراء مصريون لـRT على أهمية عودة العلاقات بين السعودية وإيران، والضجة الكبيرة التي ستحدثها هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.
قال قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أول الكسندر سيرسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيموفسك يبقى "معقدا".
وجه أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي، اليوم الاثنين، رسالة إلى العالم الهولندي فرانك هوغربيتس.
ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اجتماعا لقيادة حزب العمال الكوري الحاكم، تم خلاله بحث مشاركة الجيش في تنفيذ خطة الحزب لتنمية الريف.
أفاد معهد ستولهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن أوكرانيا أصبحت العام الماضي ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد قطر والهند.
تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2023، كذلك انخفض سعر صرف اليورو إلى دون 80 روبلا.
أعلن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ترحيبه باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.
حذر خبير تكنولوجيا المعلومات المصري تامر محمد، من روابط قرصنة تنتشر قبيل شهر رمضان بصورة رسائل تهنئة.
أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى انزعاج البيت الأبيض من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدم رغبة البنتاغون بنشر مواد عن جرائم الحرب في أوكرانيا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن طائرتها "ياسين" الجديدة التي بدأ إنتاجها في إيران
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجبر القيادة الألمانية على الانصياع للنسخة الجديدة لتفجير "السيل الشمالي".
أعلن هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن تبنّي إجراءات جديدة للمرة الأولى في البلاد تشمل إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل.
أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش عن خشيته من تفاقم الوضع في العالم وتزايد الاستقطاب السياسي.
نجح خبراء المتفجرات في ألمانيا بإبطال قنبلة جوية بريطانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقف على أعتاب "كساد كبير" بسبب سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن.
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