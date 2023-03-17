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لماذا روسيا؟

الفصل السابع عشر - جوليانو

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جوليانو يحكي قصة شغفه بالفن والمسرح والتي كانت أحد أسباب عشقه لروسيا.

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