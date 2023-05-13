الفصل الرابع والعشرون - حسان

تاريخ النشر:13.05.2023 | 14:45 GMT |
حسان يحكي كيف جاء من سوريا طلباً للعلم ليصبح وحداً من أنجح أطباء الأسنان في روسيا.
أفادت القناة 13 العبرية بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يكلف الجيش 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) يوميا، دون احتساب الخسائر الاقتصادية اليومية في إسرائيل.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مصر لم تمتثل لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بحظر رحلات الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا.
ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الوسيط المصري أبلغ تل أبيب أنه إذا انتهى اليوم وغدا ولم يتم التوصل لتهدئة مع الجهاد الإسلامي، فإن حماس ستدخل بالمواجهة بشكل علني".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في تركيا يوم 14 مايو.
كشف الكاتب المصري والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية محمود محيي، مفاجأة حول إنشاء دولة لليهود في فلسطين، وعلاقة أوروبا بالأمر.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر تدرس تقليص مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بسبب تعنت حكومة بنيامين نتانياهو.
أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بيانا نعت فيه مسؤول العمليات في سرايا القدس إياد الحسني "أبو أنس"الذي اغتالته إسرائيل في غارة وسط مدينة غزة.
رصدت وسائل إعلام إسرائيلية، الهجوم الكبير الذي تعرض له الحاخام اليهودي غيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية في إسرائيل بعد تصريحاته عن كراهية مصر والعرب.
تحدثت وسائل إعلام غربية عن تلميحات أرسلها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحلفائه الغربيين، مفادها أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يفشل.
قدم أحد المحتجزين في سجن غوانتانامو الأمريكي، عشرات الرسومات التي خطها بيده عن أساليب التعذيب التي تعرض لها، ضمن ما عرف ببرنامج وكالة المخابرات المركزية للتعذيب بعد 11 سبتمبر.
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها تنوي إخبار الكونغرس الأمريكي بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن السداد في غضون أسبوعين.
علق الباحث في الشؤون العسكرية مينا عادل، على قرار بريطانيا إمداد الجيش الأوكراني بعدد من صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو".
اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة، أن العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة.
وجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر هاني ميلاد، رسالة للراغبين بإدخال الذهب إلى البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن استيائه من استضافة بريطانيا لمسابقة الغناء "يوروفيجن"، وليس في دولة مجاورة لأوكرانيا.
ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة أثارت جدلا في وسائل الإعلام، وذلك بردة فعله أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض ومنعهم من طرح أسئلة.
في مقطع فيديو عن صاروخ "براق 85"، وجهت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رسالة إلى إسرائيل، باللغتين العربية والعبرية.
قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا ألكسي دانيلوف إن السلطات الأوكرانية تريد إنهاء النزاع المسلح في أراضيها بحلول الشتاء القادم.
ذكرت صحيفة الراي الكويتية وجود تأييد شعبي واسع للإجراءات الحازمة التي اتخذتها الكويت أخيرا، بوقف منح أي تأشيرات للعمالة الفيلبينية، واقتصارها على من لديه إقامة صالحة وسارية بالفعل.
توج نادي العربي بلقب بطل كأس أمير قطر، على حساب نادي السد، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان.
وقع ممثلون عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، على اتفاق جديد يقوم بموجبه الطرفان بالالتزام بتيسير العمل الإنساني في السودان.
تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما يستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية.
وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب نادي الأهلي السعودي، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لجماهير ومجلس إدارة ناديه، في أعقاب العودة إلى دوري "روشن" للمحترفين.
حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر مطلع عن تفاصيل الاقتراح المصري بخصوص التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
أجابت رئيسة المكتب الصحفي بأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أنتي بيرتشي، لمراسل تاس حول رأي سويسرا في استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، قائلة: "الإجابة هي لا".
في حلقة جديدة من مسلسل ازدواجية المعايير الغربية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه إذا زودت دول ثالثة روسيا بالأسلحة، فهذا يعني مشاركتها في الصراع الأوكراني.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد أن ينتهي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمثل ما انتهى إليه من قبله أدولف هتلر.
يشكك زيلينسكي في جدوى الهجوم الأوكراني المضاد اليوم.. ولكن ماذا تعني تحركات نشطة للجيش الأوكراني على خط التماس؟ هل أسقطت "باتريوت" الأمريكية "الكينجال" الروسي؟
أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت تعزيز وجودها العسكري في مياه الخليج، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
نقلت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤول سياسي كبير قوله في ختام جلسة تقييم للوضع في قطاع غزة أن "النظام الأمني" في إسرائيل يشعر أن الضربات الكبيرة قد استنفذت.
قدمت مجموعة "جوشي" الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر غلاس (الألياف الزجاجية) جهاز بحث متطور كتبرع، للمركز القومي للبحوث في مصر، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة للمحاكمة التأديبية.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح الرئاسة في الانتخابات الرئاسية منافسه كمال قلجدار أوغلو إلى الشعور بالخجل بسبب مزاعمه بأن روسيا "تتدخل" في الانتخابات التركية.
تنفذ مصر مشروعات ضخمة في مجال التنمية الزراعية، لزيادة مساحة الرقعة الزراعية والتوسع في الإنتاجية لإنقاذ البلاد من نقص المحاصيل الاستراتيجية.
ادعى عالم أسترالي أنه حل اللغز الكامن وراء مثلث برمودا، وهي منطقة في شمال المحيط الأطلسي بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو تشتهر بقصص اختفاء الطائرات والسفن.
أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في لوغانسك، عن العثور على طائرة مسيّرة أمريكية الصنع في فناء مبنى سكني في وسط المدينة، يُعتقد أنها سقطت بسبب اصطدامها بمبنى.
صرح رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن الهجوم المضاد على ساحل بحر آزوف الذي أعلنت عنه كييف سيكون أحد أكبر المغامرات الغربية وسيؤدي إلى مأساة هائلة بالنسبة لأوكرانيا.
روجت وسائل إعلام إسرائيلية للفيلم المثير للجدل الذي يبث على شبكة Netflix حول الملكة المصرية "كليوبترا" والذي يظهرها بأنها من أصول إفريقية.
استعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، آخر تطورات الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
يتجه الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان إلى أصعب انتخابات في حياته السياسية الأحد المقبل، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة وبعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد.
أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن العلوم الطبية تعرف عوامل عديدة تحفز الإصابة بالسرطان. لذلك يجب تذكرها للوقاية منه.
سجلت بالونات هواء ساخن أصواتا غامضة من أصل "غير معروف تماما"، في أعالي الغلاف الجوي للأرض.
كانت الإشارات الراديوية الغامضة موضوعا ساخنا في علم الفلك منذ أن ألمح اكتشافها إلى أن أهل الفضاء ربما يحاولون الاتصال بأهل الأرض.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"فشل أولي" للجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
كشفت تحقيقات قوات الأمن المصرية تفاصيل قضية مقتل مسن على يد زوجته بمعاونة صديقها بمنطقة روض الفرج بخلطها الفياغرا بعصير الفواكه.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لم يتبقّ سوى أقل من 2 كلم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.
تحدث الخبير الأثري ومدرس الآثار واللغة المصرية القديمة بجامعة الوادي الجديد في مصر محمود حامد الحصري، عن وجود مؤامرة كبرى ضد مصر.
كشفت وزارة الإنتاج الحربي المصري، عن امتلاك مصنع "200 الحربي" قدرات كبيرة على تلبية مطالب قوات الجيش من تصنيع الأسلحة محليا.
نشرت وزارة الدفاع لقطات لقطات نادرة لاقتحام منطقة محصنة للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مما أدى إلى استيلاء الجيش الروسي على معقل.
أكد العسكري المتقاعد من الجيش الشعبي لجمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت لوغانسك لأول مرة بصواريخ يبلغ مداها 150 كلم
أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركزا الدراسات "Areda" و"Asal" أنه من المرجح أن يفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى.
انتقدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها مؤسسة مسيسة ولا علاقة لها بالعدالة.
أشارت صحيفة الغارديان في مقالة للخبير العسكري إيد أرنولد إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينوي الهجوم في الجزء الجنوبي من الجبهة، بسبب الأهمية البالغة لشبه جزيرة القرم
خرج نادي الأهلي المصري بفوز عريض من ملعب مضيفه الترجي التونسي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن رقم نجمه محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي سيظل خالدا في ذاكرة الجماهير، حتى بعد تحطيمه من قبل إيرلينغ هالاند.
عثر على دواء شائع للسمنة يستعيد وظيفة الخلايا المناعية التي تستهدف السرطان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص قد فقدوا الوزن مع العلاج.
نفذت طائرة بوينغ 737-800 البوليفية هبوطا حادا في مطار مدينة ساو باولو البرازيلية، مما أدى إلى انفصال الجناح الأيسر وسقف قمرة القيادة منها.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تنتظر عودة البرنامج الأمريكي لشراء مقاتلات "إف-35"، وستسعى لاستعادة 1.4 مليار دولار.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا، مؤكدا أن العلاقة مع موسكو لا تقل أهمية عن العلاقة مع واشنطن.
تحدث المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر فادي كامل، في تصريحات لـRT عن التوقعات الخاصة بأسعار الذهب خلال الفترة القادمة في مصر، بعد قرار إعفاء المصريين من الجمارك الخاصة بالذهب .
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث في وقت سابق عن ضرورة إقصائه من السلطة، ثم تراجع عن كلامه.
هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، وأكثرها انتشارا هو هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.
قالت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية إن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية بصاروخين من طراز Storm Shadow كروز (بريطاني-فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD أمريكي الصنع أمس الجمعة.
يفرز الجسم روائح يمكن التخلص منها في كثير من الأحيان بالاستحمام أو مزيل العرق أو العطر. لكن عندما تكون الروائح كريهة، فإن هذا قد يكون مصدر قلق لأي شخص يعاني منها.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور على خلفية استدعاء جنوب إفريقيا للسفير الأمريكي في البلاد.
أفادت خدمات الطوارئ الروسية بأن مروحية من طراز "مي-8" ومقاتلة من طراز "سو-34" تحطمتا السبت في حادثين منفصلين في مقاطعة بريانسك.
أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تعيين مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في "إن بي سي"، ليندا ياكارينو، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" التي يملكها.
وصف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف بـ "العدو القوي وغير المتوقع".
أعلنت الدفاع الروسية أن مقاتلات أوكرانية شنت هجوما على أهداف مدنية في لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو" قدمتها بريطانيا لكييف، رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية.
وقع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عقدا سريا مع إدارة ناديه الفرنسي، على هامش أزمته الأخيرة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 25 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية الصنع وإسقاط مقاتلة أوكرانية Su-25 في دونيتسك وصد هجوم كبير في اتجاه سوليدار وتصفية أكثرمن 1185 مسلحا.
اقترح نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن يكون الرد على استخدام الصواريخ البريطانية طويلة المدى "ستورم شادو" بتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق لغرب أوكرانيا.
شن الحاخام الإسرائيلي يشيفا هجاري إدلشتاين، من إحدى المستوطنات اليهودية هجوما حادا على العرب والمصريين.
وجدت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 28000 شخص أن التدخين اليومي للسجائر يقلل من حجم دماغك.
أيد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف فكرة وزير العدل الإيراني أمين رحيمي لتأسيس "نادي العقوبات" يضم الدول الخاضعة للقيود لمواجهتها معا.
شبه وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو المستشار الألماني أولاف شولتس بوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز بعد تصريحاته حول الحرب العالمية الثانية.
قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن بلاده شهدت إطلاق صاروخ كروز من طائرة مسيرة لأول مرة في العالم.
أعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، مطالبا إياه بالتوقف التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
توقع الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن تنفد الأموال التي تملكها وزارة الخزانة الأمريكية في غضون شهر، مشيرا إلى أن 154 مليار دولار فقط بقيت في حساب الوزارة الأمريكية.
من الأسماك الزيتية إلى المكسرات، قد تؤدي بعض الخيارات الغذائية إلى انخفاض مستويات الكوليسترول بكميات "كبيرة".
كشف مسؤولان أمريكيان تفاصيل استعداد القوات الأوكرانية للهجوم المضاد وضرب مستودعات الأسلحة الروسية ومراكز القيادة في حين أن زيلينسكي يرى أن كييف بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد لشنه.
كشف دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن أن ألمانيا لا تستطيع اتخاذ قرارات بشأن العديد من القضايا السياسية دون الرجوع للولايات المتحدة.
وقع أكثر من 60 نائبا من الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 18 مسيرة أوكرانية ومخازن أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية في خاركوف ومقاتلتي ميغ 29 وسو 25 في لوغانسك وتصفية أكثر من 700 مسلح.
ندد البرلمان الإفريقي في بيان له، اليوم الجمعة، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، مؤكدا رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وجميع الدول الإفريقية.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق حريقا ضخما شب في سوق الصواريخ بمدينة جدة السعودية، فيما يتدخل الدفاع المدني لإخماد النيران.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.
قد يشير الطعم المعدني أو المر أو الحامض أو الحلو أو المالح في فمك إلى وجود مشكلة صحية.
ذكر موقع "سويس أنفو"، أن مجموعة مشرعين أمريكيين تعتزم تقديم مشروع قانون يهدف لتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
قتل فلسطينيان اثنان، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة في نابلس.
أعلن البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، عودته إلى بلاده بعد غياب 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيقضي مع عائلته 5 أيام قبل أن يبدأ "مشاورات مكثفة".
افاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية فلسطينية بمقتل اثنين من المسؤولين العسكريين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية اغتيال في حي النصر وسط غزة.
ذكرت صحيفة تيلغراف في مقالة لـ لويس بيغ أن صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، التي وعدت لندن بتوريدها لكييف، لن تغير ميزان القوى في منطقة العملية الخاصة.
كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن تجارة دول الخليج مع الصين ارتفعت 36%، مسجلة مستوى قياسيا خلال 2022 بنحو 315.8 مليار دولار، ما يضع بكين أكبر شريك تجاري لدول الخليج في 2022.
لا تصلح مقاتلات "سو- 27" و"ميغ – 29" لأن تحمل صواريخ Storm Shadow المجنحة البعيدة المدى التي سلمتها بريطانيا لأوكرانيا.
أكد الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري على سبيل الإعارة، أنه سيعود إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، لأنه يحترم عقده مع الأخير.
خرجت النجمة التونسية أنس جابر من الدور الثاني من بطولة روما للتنس "للماسترز - WTA 1000"، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها (3.57) مليون دولار.
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