الفصل الرابع - سڤين

تاريخ النشر:16.12.2022 | 14:05 GMT |
سڤين يحكي قصة بحثه عن الحرية التي أتت به إلى روسيا.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
كشفت السلطات المصرية، يوم الخميس، تفاصيل التحقيقات الموسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه.
احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر أمس الأربعاء.
قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، غريغ غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتّخذون القرارات باسمه في البلاد.
لا يختلف اثنان على أن المنتخب المغربي قدم أداء مبهرا فنيا وتكتيكيا في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل للدور الأخير في كأس العالم.
ارتفعت شعبية عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشكل كبير خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
توفي رجل دنماركي بعد تعرضه لعضة من قطة بإصبعه قبل أربع سنوات، تسببت في تورم يده واصابته ببكتيريا آكلة للحم في دمه.
خرقت سياسية أوروبية الصمت الغربي المريب، وذكّرت الناتو بما فعله بالقذافي، مشيرة من دون مواربة إلى أن الزعيم الليبي الراحل اغتصب بحربة! فما تفاصيل الجريمة التي يتجاهلها الجميع؟
خطف المنتخب المغربي الأضواء في نهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بأدائه القوي، ووصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي للمونديال.
عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به".
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ، أن القوات البحرية المصرية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر.
أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسية بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد لقضاء قناصين روس على مقاتلين تابعين لقوات كييف و"الناتو" قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تحدث مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، عمرو عثمان، حول فصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله بعد عام من تطبيق القانون.
تحدث المواطن الروسي، فيكتور بوت، الذي أطلق سراحه في الولايات المتحدة مؤخرا بموجب صفقة لتبادل السجناء بين موسكو وواشنطن، عن "العنبر الخاص" في السجون الأمريكية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
كشفت وسائل إعلام غربية، الخميس، عن إصابات داخل المنتخب الفرنسي، بفيروس غامض يتسبب بضيق في التنفس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، قبل يومين من نهائي مونديال قطر 2022.
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة ضابط، وضابط صف، بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفتهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في منطقة الحسينية بمحافظة معان.
قالت قناة CNN التلفزيونية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جلسة غدا الجمعة في إطار اجتماعاته الدورية، لمناقشة طلب مصر منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.
كشفت أسرة السجين علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها الأخيرة له، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشرحت واقع الحالة الصحية له.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إنه يخطط لمتابعة اتفاق السلام مع السعودية، ودعاها للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتحقيق سلام تاريخي رائع.
أكد قائد القوات البرية الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، أن من يقلل من شأن الروس سيهزم، وأن الروس ليسوا ضعفاء.
يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.
أثار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، قلق عشاقه ومشجعي راقصي التانغو حول العالم، وذلك قبل أيام قليلة على مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.
أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على فيديو يصور تحميل صاروخ "يارس" الباليستي الثاني العابر للقارات داخل منصة إطلاق أرضية ثابتة.
اندلعت اشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال بقطر 2022.
قال مدير عام جمارك القاهرة ماجد موسى، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول مخاطر خروج الصناعة الصينية من الإغلاق.
ردت الحكومة المصرية في بيان عاجل، على أنباء رفع أسعار المواصلات في البلاد تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي.
توقف مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر عند الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء وشهدت لقطة مثيرة للجدل.
غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، أنها ستبث مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة بعد غد الأحد في نهائي مونديال 2022، مجانا على قناتها المفتوحة.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب الإصابات، لحضور المباراة النهائية ضد الأرجنتين.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
تهرّب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من سؤال حول عدد الأوكرانيين الذين قد تضحّي بهم كييف إضافة لمن لقوا حتفهم في مواجهة روسيا، وأعرب عن شكره لحلفائه على مساعداتهم.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا لكل من جيف شتين وديفيد ستيرن كشف فيه الكاتبان عن أسوأ سيناريوهات تطور الصراع في أوكرانيا.
أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعمل على إنشاء نظام "بدون تأشيرة" مع دول الخليج العربية.
كشفت صحيفة "التايمز" الإنجليزية أنه من المتوقع أن يتلقى مانشستر سيتي حوالي 4.5 مليون جنيه استرليني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تواجد لاعبي الفريق السماوي في مونديال قطر.
نعت مديرية الأمن العام الأردنية نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، وقالت إنه "تعرض لعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال الشغب".
حرصت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على توجيه رسالة للاعبي منتخب المغرب بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء أمس الأربعاء، على يد فرنسا.
تمكّن باحثون من حل اللغز النحوي الذي هزم العلماء منذ القرن الخامس قبل الميلاد.
تحدث مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن لقاء كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر، وعن الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي ضد حكم مباراة "الأسود" وفرنسا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران.
لحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزميله في فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، في صدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
قتل الجيش الإسرائيلي شخصا على الحدود المصرية، ادعى أنه كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، وكشف أنه مواطن إسرائيلي وليس مصريا.
عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، فيما غاب كينغسلي كومان بسبب "فيروس طفيف".
صرح حاكم بورياتيا أليكسي تسيدينوف بأن النيران اشتعلت في مروحية من طراز "مي-8" أثناء هبوطها في مطار بايكال بأولان أودي، ولقي جميع أفراد الطاقم مصرعهم.
يكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديمه اقتراحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي يجمعه والرئيس السوري بشار الأسد وتعاون العواصم الثلاثة كشركاء في مكافحة الارهاب.
تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في ولاية تكساس.
وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.
رئيس الأكاديمية الطبية الدولية أسعد أحمد مطر عن الشذوذ. هل هو علة أم مرض نفسي.
أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.
بات لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي على رادار بعض الأندية الأوروبية عقب أدائه اللافت في مونديال "قطر 2022" لكرة القدم.
أعرب المدرب ديدييه ديشان ومعظم نجوم منتخب فرنسا عن سعادتهم بفوزهم على المنتخب المغربي وتأهلهم لنهائي مونديال "قطر 2022".
استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية حوالي 13 ألف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963.
قال دميتري جوريتسكي، الذي هرب من صفوف الجيش الأوكراني، إن مرتزقة أجانب من ذوي البشرة السوداء، مارسوا عمليات نهب في قرية كورديوموفكا بجمهورية دونيتسك.
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اكتشاف مصر حقل غاز جديد بالبحر المتوسط وهو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجمه، حيث أطلق عليه اسم و"نرجس" ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا نص على صرف منحة مالية لمرة واحدة لكل العاملين داخل الأراضي السورية.
قال دبلوماسيون مساء يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، دون كشف أي تفاصيل.
كشف المحلل السياسي المصري أحمد رفعت، عن تفاصيل هامة حول زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإثارته لقضية سد النهضة.
سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.
كشف مالك شركة "ميبو" للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير "لوكربي" قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتورط ألمانيا.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الموقف من حملات التطهير التي تقودها السلطات التركية ضد معارضي أردوغان.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن إيرادات بطولة مونديال "قطر 2022" بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن مونديال "روسيا 2018".
حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على توجيه رسالة للجماهير المغربية بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء يوم الأربعاء، على يد فرنسا.
يشهد العالم مؤخرا طفرة في الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وبينها تطبيق تحرير الصور الروسي "لينزا أي آي Lensa AI" الذي شهد إقبالا هائلا بعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية.
يعرف مرض السكري بأنه حالة خطيرة يمكن أن تغير حياتك وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.
تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال "قطر 2022".
زاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجدل المثار حول إمكانية تواجد كريم بنزيما، في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، الأحد المقبل
أكدت عضو الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، أن واشنطن تتجاهل حجم الديون الأمريكية ولا تفكر بدافعي الضرائب لدى رصد الأموال لأوكرانيا، فيما بلغ الدين الأمريكي 31 تريلون دولار.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديمه اقتراحا للرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي بينه والرئيسين الروسي والسوري.
كشفت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات عن نسبة فوز كل من منتخبي فرنسا الأرجنتين في المباراة النهائية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
كشف موقع SportBible عن واقعة غريبة من نوعها لمشجع أرجنتيني غير محظوظ قام بالمراهنة على فوز بلاده بمونديال "قطر 2022" على حساب المنتخب الفرنسي.
من المعروف أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.
واصل نجم خط وسط المنتخب المغربي، عز الدين أوناحي، إثارة إعجاب أشهر المدربين في العالم، بعد تألقه مع "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".
اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، ألمانيا واليابان وإيطاليا بتدنيس ذكرى ضحايا النازية والفاشية، بتصويتها ضد مشروع القرار الروسي لمكافحة تمجيد النازية.
أعلن الدكتور فيودر تشرنيشوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الكثيرين يعانون من رائحة الفم الكريهة.
تسربت إلى الانترنت مجموعة كبيرة إلى حد ما من بيانات البنتاغون السرية من تقرير عن البرامج البيولوجية العسكرية DTRA في أوكرانيا.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات الغرب ضد روسيا بـ "الحرب الاقتصادية".
أعلنت جماعة هاكرز تدعى Killnet أنها اخترقت موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل، بسبب انتقاد الإعلامي عمرو أديب على قناة إسرائيلية.
حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحضور شخصيا مباراة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي (2-0) مساء أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، أن تركيا تشن ضربات على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، وترفض تسيير دوريات مشتركة بحجة سوء الأحوال الجوية.
قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، إنه يتمنى تتويج المنتخب الفرنسي بلقب مونديال قطر من أجل نجمه كيليان مبابي.
أعلن البيت الأبيض عن عدم وجود إمكانية لإبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، معربا عن أسفه بهذا الشأن.
تستعد Buick لطرح سيارة LaCrosse الجديدة التي صممت لتكون أقوى منافس لسيارات مرسيدس الشبابية الفاخرة.
وصفت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الرئيسي الواضح من الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
تمكّنت الصناعة العسكرية الإيرانية من الإنتاج المتسلسل للصواريخ الباليستية القادرة على الإصابة الدقيقة لأكثر الأهداف حماية والتي تبعد عن موقع إطلاقها مئات الكيلومترات.
أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي سيجمع الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل على ملعب ستاد لوسيل.
طلبت شركة الطيران iFly من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فتح ممر بطول 240 كيلومترا في المجال الجوي السوري لتنفيذ رحلاتها إلى مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا