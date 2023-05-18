الفصل الخامس والعشرون - محمد

تاريخ النشر:18.05.2023 | 19:39 GMT |
آخر تحديث:18.05.2023 | 19:53 GMT |
محمد يحكي قصته مابين كرة القدم والدراسة في روسيا.
كشف مواطن سوري متهم في قضية للاتجار في العملة الأجنبية تفاصيل مؤامرة كبرى للاتجار في العملة، بقيادة مواطن سعودي في مصر.
بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
زعم جاوم روريس، مؤسس شركة "ميديا برو" للإنتاج، بأن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.
أفاد مراسل RT بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة، بدلا من الرئيس عبد المجيد تبون.
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن تحويلات المصريين خلال النصف المالي من العام تراجعت بنسبة كبيرة.
نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، حديثا، نسخة من عددها الذي يعود تاريخه إلى نحو 40 عاما يتضمن تقريرا بعنوان "الحكومة المصرية تقترح على العاملين بالخارج الإسهام في سداد ديون الدولة".
بدأت روسيا في الإنتاج الصناعي المتسلسل لصاروخ "برونيبوشيك" الجوي الفائق القدرة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
اعتبر المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن مانشستر سيتي تفوق في كل شيء على فريقه في مواجهتهما يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويستحق التأهل للنهائي.
كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقتل صاحب محل "جاتوة" في مصر في قرية قلما بقليوب، حيث نجحت قوات الأمن في القبض على منفذي الجريمة.
أكد المحلل السياسي المصري إسماعيل صبري أنه لم تعد هناك ذريعة للغرب لحشد دول الخليج العربية لجانب إسرائيل ضد إيران، وتصويرها خطرا نوويا محتملا على أمنهم وليس على أمن إسرائيل وحدها.
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، إن علاقات مصر وسلطنة عمان متميزة، مشيرا إلى أن السلطنة يمكن تسميتها بسويسرا العالم العربي لأنها تبذل جهودا دبلوماسية صامتة.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".
أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث عن السعودية، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تمهيدا للقمة الجمعة.
علق المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه الكاسح ضد ريال مدريد، الأربعاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجدت دراسة أن كونك سمينا في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر يزيد من خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة الثلث تقريبا.
توقع عدد من الخبراء في الاقتصاد المصري، أن تؤثر مبادرة بعض القطاعات التجارية لمقاطعة التعامل مع السوق الموازية للدولار، على سعر العملة الأمريكية.
قال الصحفي تايلر روغواي، إنه يتعين على واشنطن الاستعداد لهجمات جديدة وأكثر خطورة ضد منظومات "باتريوت" في أوكرانيا، لأنها تحولت لمغناطيس يجذب الصواريخ الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في الثلاثاء 16 مايو، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، تم تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام "باتريوت".
أعلن المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان كمال كيليتشدار أوغلو عن نيته طرد جميع اللاجئين من تركيا إذا وصل إلى السلطة.
أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا من أجل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل قبل نهاية العام الجاري.
شبه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبطال روايات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها نفذت خلال الليلة الماضية ضربات بأسلحة عالية الدقة على مستودعات للمعدات والذخيرة الأجنبية واحتياطيات للقوات المسلحة الأوكرانية.
أصدرت محكمة مصرية قرارا بإدراج مجموعة من الشركات والكيانات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير في برقية خاصة.
نشرت وسائل الإعلام السعودية مساء اليوم الخميس صورا ومشاهد لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، لحضور القمة العربية بالمملكة.
أفادت قناة تليغرام Fighterbomber الأسبوع الجاري بأن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس أسقطت قاذفة "سو-24" الأوكرانية السوفيتية الصنع.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة قاضي ووكيل نيابة، ونقلهما إلى وظائف غير قضائية.
في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما انتهت مغامرة الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين بإعدامه في دمشق. إسرائيل بطبيعة الحال تراها أسطورة، فيما يقلل من شأنها مسؤولون سوريون من تلك الحقبة.
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن الاعتداء على جان بابتيست ترونييه، أحد أقارب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دليل على "جو من العنف لا يمكن إنكاره" يسود البلاد.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن "المواطنين والمقيمين المسافرين من الكويت إلى الخارج، وبصحبتهم سبائك ذهبية يجب أن يحصلوا على بيان صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي".
كشفت مصادر روسية أن نظام الصواريخ الأمريكية باتريوت المضاد للطائرات، الذي تم تدميره في كييف بواسطة طائرات "ميغ-31 كا" الحاملة لصواريخ "كينجال"، كان نتيجة كمين جوي محكم.
ارتكب حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تويتر"، خطأ محرجا، أمس الأربعاء، بإعلانه عن طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نهاية لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي.
قال المحلل العسكري يوان جيريمي بوب في مقال لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن تسليم أوكرانيا منظومات الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لن يكون له أي معنى أو فائدة.
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الغرب سيتعامل مع مصادر المعلومات الروسية بجدية أكبر، بعد أن أكدت الولايات المتحدة تقارير عن أضرار في أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النقاب عن شعار بطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر إقامتها في كندا وأمريكا والمكسيك.
أفاد مكتب رئيس جنوب السودان أن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافق على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية.
من الصعب تخيل ماذا كان سيحدث لو تمكن المصريون بقيادة محمد علي من إخضاع تركيا مرتين عامي 1832 و1840، كاد فيهما أن يدخل الجيش المصري القسطنطينية ويقضي على الدولة العثمانية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
رجحت مصادر إسرائيلية أن يتسلل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير سرا في ساعات الليل إلى المسجد الأقصى وذلك قبيل انطلاق مسيرة الأعلام الخميس.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 83.
أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن القوات الجوية الروسية استخدمت في تدمير مجمع باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات في كييف تكتيكاً قديماً.
أعلنت وسائل الإعلام العمانية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد القادم تستمر يومين.
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا، كأفضل لاعب في مباراة "السيتي" وريال مدريد، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
قال الخبير العسكري الأمريكي أندرو ماتريك، إن العلامة الرئيسية لبداية الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ستكون حشدها لجميع الآليات المدرعة الغربية على خط المواجهة.
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الأوروبيين لا يريدون أن يروا أوكرانيا في حلف الناتو، بل يفضلون تسليحها وإجبارها على الدفاع عن نفسها.
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة شديدة اللهجة للهيئة الحاكمة في أفغانستان، محذرا من منع الشعب الإيراني من الحصول على حقوقه في المياه.
أشار موقع The War Zone إلى أن الضربة الصاروخية التي دمرت مخزنا كبيرا للأسلحة الغربية النوعية بمدينة خميلنيتسكي الأوكرلنية مؤخرا، أحبط هجوم كييف المضاد الذي طالما استعدت له.
أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على الأجواء الإيجابية التي تسبق القمة العربية الـ32 يوم الجمعة في جدة، مشيرا إلى الرغبة الحقيقية للتوصل إلى حل قضايا عدة.
أصبح جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، أول لاعب جزائري وثاني عربي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الذعر الذي زرعه "الخنجر" الروسي، لدى قوات الدفاع الجوي المعادية.
تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي وتم تثبيت سعر الفائدة.
يمكن وصف العمليات الأمريكية المضادة للصواريخ العراقية المعدلة من طراز "سكود" السوفيتية القديمة خلال حرب الخليج الثانية، باستخدام منظومات "باتريوت" بالمكلفة وغير الفعالة.
تعتزم شركة أكوا باور السعودية التوسع فى الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
كشف تقرير صحفي فرنسي عن مشادة بين البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا خلال مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
اعتقلت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا المدونين الذين نشروا لقطات عمل أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في كييف، كما تم حظر كاميرات مدينة كييف على الإنترنت.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو، ضمان للجولة الثانية في الـ28 من الشهر الجاري.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي خصص للشؤون الزراعية اليوم الخميس، بأن روسيا ستصدر هذا العام ما بين 55 و60 مليون طن من الحبوب.
كشف نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، أن مدرب فريقه كارلو أنشيلوتي يجب أن يبقى في منصبه على الرغم من الخسارة 0-4 أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، وبإعلان حالة التأهب لغارة جوية في ضواحي المدينة.
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري كان السمة الأبرز لجميع القرارات التي رُفعت إلى قمة جدّة المقررة يوم الجمعة المقبل.
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، بأن واشنطن ستحاسب منفذي الهجوم على الموكب الأمريكي في نيجيريا الذي كان يقوم بمهمة في إطار جهود استجابة للفيضانات.
أفادت وسائل الإعلام المصرية بوصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى إلى جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية.
تحت العنوان أعلاه، كتب بافيل باناييف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول عواقب تفجير روسيا مستودعات الذخائر البريطانية في أوكرانيا.
وصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "متملق لبوتين"، ووعد بلكمه في وجهه لانتقاده استجابة بريطانيا لأزمة اللاجئين الأوكرانيين.
يتسلح الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة الغربية، والتي يستخدمها في معاركه ضد الجيش الروسي، على أمل في أن تحدث فارقا على أرض المعركة.
تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للانتقاد، لقطعها إحاطة إعلامية فجأة وتركها المنصة بعد سؤال عن التحقيق حول "علاقات" دونالد ترامب مع روسيا خلال انتخابات عام 2016.
أكدت الرئاسة المصرية أن المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا قيد التبلور حاليا مشيرا لمشاركة عدة دول فيها، فيما تشكل عودة سوريا للجامعة العربية دفعة لتسوية أزمتها.
أكد المستشار السابق للبنتاغون العقيد دوغلاس ماكغريغور أن الانفجارات القوية في كييف عقب الضربة الصاروخية الروسية تشير إلى تدمير أهداف مهمة جدا هناك ومواقع حساسة وغاية في الأهمية.
أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 260 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 180 ألف متر مربع.
سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد خلال الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الجمود على خطوط التماس بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، متسائلا: من يبدأ الهجوم أولا؟
وقعت موسكو وطهران اليوم اتفاقية لتشييد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقيع اتفاقية تصنيع بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية "Mizuha".
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس، إيقاف يورعن كلوب مدرب ليفربول لمباراة واحدة، قبل جولتين من نهاية الدوري المحلي.
أشعلت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأمريكي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.
تفوقت الصين في الربع الأول من هذا العام على اليابان وألمانيا وأصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم للمرة الأولى، وقامت الصين بتصدير ما مجموعه 1.069 مليون سيارة.
تحدث النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري عن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعلاقته بقتل المتظاهرين عام 2011.
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته من أنه سيتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لرفع سقف الدين القومي وعدم السماح بالتخلف عن السداد، مشيرا إلى أن التخلف عن السداد سيكون كارثيا للبلاد.
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الطيران الإسرائيلي ألقى اليوم الأربعاء منشورات فوق أراض سورية، يحذر فيها من وجود عناصر "حزب الله" اللبنانية داخل البلاد، والتسهيلات التي تقدمها دمشق لهم
أعلنت السلطات في القرم الروسية أن عددا من عربات قطار محمل بالحبوب خرجت عن المسار قرب مدينة سيمفيروبول صباح اليوم الخميس.
يواجه نادي الطائي، منذ خسارته الثلاثاء الماضي أمام النصر في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، اتهامات خطيرة للغاية بـ"تفويت" مباراته أمام النصر.
نقلت صحيفة "زمان" عن تقارير أن حزب الشعب الجمهوري التركي ليس متفائلا حول دعم مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان لمرشح تحالف الأمة للرئاسة كمال كيليتشدارأوغلو بجولة الانتخابات الثانية.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي إذا أعيد انتخابه، بينما يستعد منافسه الأبرز رون ديسانتيس لإعلان ترشحه.
في ليلة حزينة عاشها عشاق ريال مدريد عقب إقصاء مدو من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاعر عربي يندب الملكي بطريقة ساخرة.
كتب يفغيني ماسلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول اعتراف كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكري الأوكرانية بضلوع كييف في العمليات الإرهابية في روسيا.
أعلنت السلطات الكولومبية، العثور على 4 أطفال أحياء بعدما فقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطم طائرتهم في أدغال الأمازون.
قالت سفيتلانا كولاغينا، إن مسلحين أوكرانيين قصفوا مبنى فندق في مدينة أرتيوموفسك بالصواريخ، بعد أن رفض سكانه السماح لهم بالتمركز فيه.
نجحت مصر بعد أكثر من 20 عاما بتحقيق حلمها في زراعة واستصلاح أراضي الصحراء، حيث تمكنت من زراعة أراضي توشكى وشرق العوينات.
وافقت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ المصري على ضرورة إصدار وثيقة تقييم أخلاقيات وضوابط الذكاء الاصطناعي.
أعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء عن رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.
وصف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف دعوة وكالة المخابرات المركزية للمواطنين الروس لمشاركتها المعلومات الحساسة بأنها جزء من الحملة المنسقة في إطار حرب هجينة ضد روسيا.
حافظت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على مستوياتها السابقة للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع إنتاج بعض الحقول.
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة، التي تواصل التأكيد على أنها لا تنوي تزويد كييف بصواريخ مداها 300 كيلومتر، قررت تحويل المهمة لباريس ولندن.
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أن إيطاليا سترسل مدمرة صاروخية إلى ساحل بولندا، لتعزيز الدفاع المضاد للطائرات والصواريخ على الساحل.
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري على الحدود المصرية – السودانية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقود المصرية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة ممثلي 85 دولة و59 منطقة روسية.
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