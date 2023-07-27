الفصل الثاني والثلاثون – خوسي

تاريخ النشر:27.07.2023 | 18:11 GMT |
خوسي يحكي قصة قدومه من كولومبيا ليجد في روسيا موطنه الثاني.
رفض مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، العرض الضخم المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت بطرسبورغ الروسي.
أظهرت مقاطع فيديو مصورة مشاهد لتحليق صواريخ روسية مجنحة بأعداد كبيرة باتجاه أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.
أثار وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاده في حديث تلفزيوني حرية الإعلام في "البلدان التي يديرها حاكم واحد".
يواجه عدد من دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خطر الإفلاس على غرار لبنان، إلا أن تركيا يمكن أن تكون في الصدارة.
زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "معرض الأسلحة -2023" في بيونغ يانغ مساء أمس الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية شمالية.
تؤكد كل المعطيات الميدانية على أن سلسلة الضربات الصاروخية الليلية الروسية الثلاث ضد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حققت أهدافها.
طالب عدد من النواب بالبرلمان المصري بتحركات عاجلة للتصدي للمثلية الجنسية بحجب المواقع ومنع دخول الكتب التي تروج لها.
أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية قد تفقد كل ألويتها المتبقية في حال مواصلتها هجومها المضاد.
كشف الصحفي الأمريكي الحائز لجائزة "بوليتزر" سيمور هيرش عن استخدام تكنولوجيا أمريكية في الهجوم الأخير على جسر القرم، الذي أسفر عن مقتل مدنيين.
تحدث مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق في مصر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمد الغباري، عن قوة العلاقات المصرية الروسية، وتحالف القاهرة وموسكو لمواجهة مؤامرة الغرب.
انتقد مستخدمو تويتر رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، بعد أن أعلن عن تحضير وإعداد قائمة خطوات شاملة لـ "إنهاء احتلال القرم".
اندلع حريق فجر اليوم الأربعاء على متن سفينة لشحن السيارات قبالة السواحل الهولندية كانت تحمل 3000 سيارة، حيث قتل شخص واحد على الأقل من أفراد طاقمها، وأصيب عدد آخر.
صُدم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الوحي بعد أن شارك أطباء جلد عدد المرات التي يجب أن تستحم فيها، ما أثار نقاشا حيويا.
يعد "أوتو فون بسمارك"، أحد أكثر الشخصيات نفوذا وإثارة للجدل في التاريخ الألماني. ترفع وتولى رئاسة وزراء مملكة بروسيا، وفيما بعد كان أول مستشار للإمبراطورية الألمانية.
أكد ديفيد غروش، القائد السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أنه تم اكتشاف "بقايا طيارين غير بشريين" في مواقع تحطم الأجسام الطائرة المجهولة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام المشاركين في قمة روسيا أفريقيا بسان بطرسبورغ عن عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا
تسلم الجيش والحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ البحرية المجنحة من نوع "أبو مهدي"، المزودة برأس ذي توجيه نشط بالرادار، فيما يطلق بواسطة الغواصات والبوارج البحرية، فما هي مميزاته؟
أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها اليوم الخميس، منذ بدء فصل الصيف، إذ تبلغ 43 درجة مئوية في القاهرة و45 درجة في محافظات الصعيد.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس في المستقبل القريب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
أدانت مصر اقتحام المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم الخميس من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة.
أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيدة تحاول منع حرق القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتدخل الشرطة لصالح المتطرفين.
توقع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر محمد الغباري، تقوية التعاون العسكري مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.
استمع مجلس النواب الأمريكي، إلى شهادة ثلاثة شهود حول "ظواهر شاذة مجهولة"، تعرف أيضا باسم الأجسام الطائرة المجهولة، وقال قائد متقاعد من البحرية إنه رأى "جسما غامضا" في عام 2004.
قال رئيس شركة "لادا" الروسية مكسيم سوكولوف، إن شركة "أفتوفاز" الروسية تخطط لاستئناف إنتاج سيارات "لادا" في مصنع الأمل في مصر.
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في بيونغ يانغ.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تسجيل عدة ضربات في البلاد بعد سلسلة من الانفجارات المترتبة عن هجوم ضخم نفذته القوات الروسية بصواريخ مجنحة في جميع أنحاء أوكرانيا.
سلط الإعلام العربي وخاصة في مصر والجزائر الضوء بشكل كبير على قمة "روسيا - إفريقيا" التي تعقد في مدينة سان بطرسبورغ على ضفاف نهر "نيفا" في روسيا.
أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن وضع قاضية المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين.
لم تكن الصورة النمطية الحالية عن علاقة العداء المستحكم بين اليهود والعرب، والمودة الخالصة بينهم وبين الأوروبيين، قائمة بهذا الشكل في العصور الماضية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ما يعتبر أنه أول فيديو لتحليق طائرات بدون طيار كورية شمالية جديدة، تشبه بتصميمها المسيرات الأمريكية الشهيرة RQ-4 Global Hawk وMQ-9 Reaper.
تحدث أستاذ الاقتصاد الدولي، كريم العمدة، عن تفاصيل مشروع مع الصين وإيطاليا، طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذه لتأمين البلاد غذائيا.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر عسكرية قولها أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها فشل، وأن تنفيذ عملية عسكرية جديدة هناك "أمر لا مفر منه".
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات الروسية، إذا لزم الأمر، يمكنها الوصول بسهولة إلى العاصمة الأوكرانية لوضع حد للنزاع.
ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على امرأة بعد أن ركضت عارية على جسر "باي بريدج" في سان فرانسيسكو، وكانت تحمل مسدسا قامت بإطلاق النار منه على السيارات.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومقتل طاقمها الجوي.
رد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على مقال تحريضي ضد مصر نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
زعم نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن هجوم القوات الأوكرانية المضاد يسير بشكل عام وفقا للخطة التي ساعد في وضعها حلفاء كييف الغربيين.
ظهر الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس الأربعاء، في سان بطرسبورغ وهما يرتديان نفس رابطة العنق.
أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.
وصف نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، رئاسة بريطانيا لمجلس الأمن الدولي بأنها "وصمة عار"، بعد منع مشاركة متحدث روسي حول اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بضربات صاروخية مكثفة مطارات ومواقع أخرى للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى مستودعات تحتوي على مسيرات بحرية ومختلف أنواع الأسلحة الواردة من الغرب.
فوجئ جيش نظام كييف باستخدام البحرية الروسية يومي 19 و23 يوليو صواريخ "أونيكس" البحرية المضادة للسفن ضد البنية التحتية في موانئه على شاطئ البحر الأسود.
تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لإعلان اجتماعي قيل إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" نشره، يتحدث عن المساعدات التي يقدمها "الناتو" لنظام كيف، بسطوه على الألمان في بيوتهم.
تمكنت مصر من بناء "محطة سكك حديد صعيد مصر"، أكبر محطة قطارات لخدمة الصعيد سيتم افتتاحها قريبا.
قال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب في سوريا يوم الخميس، إن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 3 من أطفالها في تفجير إرهابي استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" في ريف دمشق.
نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تكون مشاكل الهجوم المضاد الأوكراني ناجمة عن العجز في الدعم المقدم لكييف من الغرب.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبورغ أن روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع أنقرة في المنظمات متعددة الأطراف.
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن سلطات كييف استخدمت منشآت الموانئ ومخازن الحبوب لأغراض عسكرية، وذلك تحت غطاء صفقة البحر الأسود.
أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الراحل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.
غالبا ما يكون المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة أمرا من أوامر الأطباء عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم.
حصل نادي برشلونة على هدية مالية، أمس الأربعاء، بمناسبة انتقال أحد اللاعبين بشكل رسمي إلى الدوري السعودي.
أعلن الجيش الروسي تقدم قواته على طول محور كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك، والقضاء على 190 جنديا أوكرانيّا وتدمير 22 دبابة و10 مدرعات، وعشرات المدافع والرادارات لقوات كييف.
خطفت اللاعبة النيجيرية، أسيسات أوشوالا، الأضواء في مباراة منتخب بلادها ضد أستراليا (3-2)، يوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال السيدات.
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الخارجية استدعت سفيرة الدنمارك بعد حرق المصحف الشريف.
يعترف الغرب وكييف بأن أوكرانيا فقدت ما يقرب من خمس معدات "الناتو" المقدمة من أجل الهجوم الأوكراني المضاد.
تقدم الفنان المصري، حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام، ضد طليقته ريم طارق، بعد اتهماها له بممارسة الرذيلة مع فنانة مشهورة في نهار رمضان.
تعرض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لأزمة صحية خلال مؤتمر صحافي أمام عدسات الكاميرات.
أكد رئيس النيجر محمد بازوم أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده، أمس الأربعاء.
أظهرت لقطات جوية نشرها خفر السواحل الهولندي، اليوم الأربعاء، حريقا اندلع على متن سفينة شحن تحمل ما يقارب 3000 سيارة في بحر الشمال، حيث كانت متوجهة إلى مصر.
أفاد الضابط المتقاعد بالمخابرات الجوية الأمريكية، ديفيد غروش، أمام الكونغرس، بأن واشنطن تخفي برنامجا طويل الأمد يلتقط ويهندس عكسيا الأطباق الطائرة، لكن البنتاغون نفى مزاعمه.
نشرت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مقطعا مصورا، لثلاثة مشتبه بهم أطلقوا النار على رجل وقتلوه في شمال المدينة يوم الأحد، وطلبت المساعدة في التعرف عليهم.
أعلنت الكويت اليوم الخميس إعدام 5 سجناء، بينهم سجين أدين في تفجير مسجد زعم تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه في عام 2015 وأسفر عن مقتل 27 شخصا.
أكد رئيس مجمع Rheinmetall للصناعات العسكرية في ألمانيا، أرمين بابيرغر، أن بلاده ودول أوروبا ستجد صعوبة بالغة في الدفاع عن نفسها في حال مهاجمتها من عدو قوي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو جديدة تظهر قيام طائرات هجومية من طراز "كا-52" ("التمساح") بتدمير مدرعات أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي أقيمت اليوم الخميس في كوالالمبور، عن مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية.
أعلن عسكريون من النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق حدود البلاد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى القصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورغ على متن سيارة "أوروس" الروسية لعقد محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تخطط لضمان عودة حوالي مليون لاجئ على أراضيها إلى سوريا.
علق سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية" أوليغ أوزيروف، على إمكانية إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر.
يجهز نادي الهلال السعودي عرضا ضخما لإغراء نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يتسلح الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالقانون، في حربه ضد إدارة ناديه، بعدما قررت تجميده وإرساله للتدرب مع الفريق الرديف واللاعبين العائدين من الإعارة.
كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بالسجون.
يبدو أن ابنة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ألانا مارتينا من محبي النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.
استبعدت المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان من بطولة العالم للمبارزة في ميلانو بعدما رفضت مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وأشهرت سيفها في وجهها، عقب نهاية مواجهتهما يوم الخميس.
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية بشأن التغير المناخي، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في يوليو تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".
قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الكثير من الدول ستتوقف عن شراء الأسلحة من دول الغرب الجماعي، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لأنها أظهرت عدم كفاءتها وعدم فعاليتها.
طرح البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر شهادة ادخار بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، وبحد أدنى 5000 جنيه، ومضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى.
أعلنت هيئة الأمن الروسي عن العثور على آثار متفجرات على متن سفينة شحن أخرى كانت تمر عبر أحد موانئ أوكرانيا ومضيق كيرتش إلى مدينة روستوف على نهر الدون الروسية لشحن الحبوب.
شارك المتطرف اليهودي، يهودا غليك، اليوم الخميس بجولة اقتحام للمسجد الأقصى، وخلال خروجه ظهر وهو يتلو "آيات من سورة الإخلاص".
أصدرت الرئاسة المصرية بيانا حول لقاء الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين" بمدينة بطرسبورغ الروسية.
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مجموعة من المشاريع العملاقة التي تنفذها روسيا في مصر، وعلى رأسها المفاعل النووي في منطقة الضبعة المصرية.
شهدت قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية اندلاع مشاجرة عنيفة بـ"الطوب والشوم" بين 3 عائلات استمرت لساعات، ما خلف عشرات الإصابات.
تعرض لاعب خط وسط الوداد البيضاوي المغربي، يحيى جبران، للطرد المباشر في مباراة فريقه أمام السد القطري المقامة الآن في افتتاح كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم "كأس الملك سلمان".
لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بتحطم مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية ألتاي بسيبيريا الروسية اليوم الخميس، حسبما أفادت مصادر طبية.
انطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.
تم توجيه سؤال "غير لائق" لغزلان الشباك قائدة منتخب المغرب للسيدات في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي قبل المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا.
شهدت مباراة إيرلندا وكندا في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، تسجيل هدف اعتبره الكثيرون الأجمل في النسخة الحالية من المونديال.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول عواقب تعزيز الوجود الأمريكي في سوريا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشاة البحرية والقوات الجنوبية تظهر بطولة منقطعة النظير وتلحق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية والأفراد لدى القوات الأوكرانية.
أعلنت الخارجية الأوكرانية أن كييف اتفقت مع حلف الناتو على "اتخاذ إجراءات" في منطقة البحر الأسود خلال اجتماع مجلس "أوكرانيا - الناتو".
قام فريق دولي من العلماء في إسبانيا وألمانيا وفنلندا بإثبات سمات يتشابه بها المعمرون ذوو الأدمغة الصافية، أي الذين لا يعانون من الخرف، وينشطون حتى في سنهم المشرفة.
تحول شبه المستحيل قبل أيام إلى ممكن الآن، فالنجم الفرنسي، كيليان مبابي، قد يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف لينضم للهلال السعودي في صفقة ضخمة.
وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى القصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورغ لعقد محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
أكد أستاذ العلاقات الدولية المصري، الدكتور حامد فارس، أن انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية في التوقيت الحالي يمثل "ضربة موت للغرب وواشنطن"، موضحا أنه يثبت فشلهم في عزلها.
تقوم الولايات المتحدة بتزويد الجيش الأوكراني بدرونات استطلاعية متناهية الصغر يقال أن من المستحيل عمليا اكتشافها واعتراضها.
قال ناشط في العمل السري بأوكرانيا، إن الجيش الروسي دمر ما لا يقل عن أربعة مواقع للمرتزقة الأجانب على الساحل الجنوبي لأوكرانيا، ردا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا